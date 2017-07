Nye problemer for Widerøe i dag

I tillegg til flere varslede kanselleringer i sommer har Widerøe blitt nødt til å innstille enda flere avganger de siste dagene.

Problemene fortsetter fredag.

Bakgrunnen for kanselleringene er bemanningsmangel, ifølge selskapet. Informasjonssjef Catharina Solli sier at rutenettet over hele landet rammes.

Ifølge Avinors oversikt er disse avgangene kansellert fredag:

Kristiansand-Bergen

Oslo–Førde

Bergen-Aberdeen.

Tromsø–Kirkenes

Tromsø–Hammerfest–Honningsvåg.

Samferdselsdepartementet har kontrakt med selskapet for flere av rutene og sa den gang at de følger situasjonen øye. – Vi har stilt et strengt krav til regularitet i kontrakten med selskapet, og har grunn til å tro at trusselen om trekk i tilskudd er et tungtveiende hensyn når selskapet foretar prioriteringer, sa pressevakt Tor Midtbø til Helgelands Blad.