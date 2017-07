4700 skyttere til Førde

Landsskytterstevnet 2017 åpner fredag 28. juli.

For fjerde gang siden 1988 arrangeres stevnet i Førde, med Førde skyttarlag som arrangør. 4 700 deltakere og til sammen 13 000 besøkende ventes i stevneperioden fram til fredag 4. august.

Skytterkongen eller skytterdronningen blir kåret direkte på NRK TV torsdag 3. august klokken 19.30. Det skal kåres LS-mestre i alle klasser fra rekruttene på 11 år, til de eldste i klassen over 73 år.

– For første gang er over 20 % av deltakerne kvinner, og i de yngste klassene er jenteandelen stigende. I rekrutteringsklassene har det nå blitt overrepresentasjon av jenter på seierspallene. Dette skjer selv om guttene fortsatt er i flertall blant skytterne, sier kommunikasjonssjef i Det frivillige Skyttervesen, Terje Vestvik, som synes dette er en svært gledelig utvikling av skyttersporten. To kvinner har vunnet LS og fått tittelen skytterdronning, sist på Lesja i 2015.

Landsskytterstevnet i Førde er nummer 119 siden Det frivillige Skyttervesen ble opprettet fra 1893.

– Siden har over 300 000 skyttere deltatt på Landsskytterstevnet, og stevnet er utvilsomt det breddearrangementet med størst og lengst historie i Norge, forklarer Vestvik.

Stevnet avsluttes fredag 4. august med kåring av de beste hurtigskytterne i Stang- og felthurtigskyting. Vinneren av Stang-skytingen, som er oppkalt etter oberst Georg Stang, tildeles norsk idrett sin eneste medalje i ekte gull.

– Premiene til årets Landsskytterstevnet har en samlet verdi på ca. 5 millioner kroner, og det aller meste er sølvpremier med lange tradisjoner, avslutter Vestvik.

Det frivillige Skyttervesen og arrangørene satser stor på arenaproduksjon for stevnet. Tor Idar Aune sammen med sine medhjelpere sørger for at Landsskytterstevnet blir formidlet til publikum på arena og gjennom ulike nettplattformer. NRK skal i tillegg sende ca. 11 timer fra årets LS.

– Landsskytterstevnet har Norges største arenaproduksjon, og selv de VM og verdenscuper jeg har vært speaker for i skisporten, kan ikke sammenlignes med omfanget og kompleksiteten av et LS, sier Tor Idar Aune som har hatt ansvar for arenaproduksjonen siden 2006.