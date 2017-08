Rekordsommer på Torp! Torp vokser mest i Norge og er nå tredje størst på utenrikstrafikk.

Torp har aldri hatt flere reisende om sommeren. Passasjerveksten i juli var på hele 46,1 % sammenlignet med sist år. Totalt reiste 204 550 passasjerer til/fra Torp i juli og i juni var antallet 188 143. Dette er det høyeste antall reisende noensinne i juni, samt at juni og juli samlet også er rekord.

Det er utenrikstrafikken som vokser og i juli var det en vekst på hele 57,5 %. Utenrikstrafikken i juli utgjorde totalt 179 359 passasjerer.

Antall innenriksreisende var 25 191 mot 26 185 passasjerer i fjor, en liten nedgang på 3,8 % som i hovedsak skyldes færre frekvenser på innland enn i juli i fjor.

I årets første 7 måneder har 1 112 297 passasjerer reist til/fra Torp, en fantastisk vekst på hele 38,5 % i forhold til samme periode i fjor. Dette gjør Torp til den flyplassen i Norge som for tiden har størst vekst. Så langt i år har utenrikstrafikken en vekst på 53,4 %, med hele 899 891 reisende mot 586 687 i fjor. Dette gjør Torp til tredje største flyplass for utenrikstrafikk i Norge, kun slått av hovedflyplassen på Oslo Gardermoen og Bergen Flesland.

Innenrikstrafikken i årets første 7 måneder viser en liten nedgang på ca. 2 %, og antall reisende var 212 406.

Sammen med Wizz Air er det særlig Ryanair som vokser på Torp. Ryanair har økt kapasiteten enormt. Spesielt i sommer har nordmenns feriefavoritt Spania hatt veldig høy trafikk, der Ryanair og Norwegian til sammen har hatt over 20 ukentlige avganger. I tillegg har vi hatt stor trafikk med flere ruter til Polen hvor nordmenn til fulle har oppdaget flotte feriesteder som bl. annet Tri-City, med badebyene Sopot og Gdynia like utenfor Gdansk. KLM og Widerøe har også fylt flyene bedre enn i fjor.

«Vi har hatt en svært hektisk sommer på Torp med et fantastisk godt tilbud til passasjerene og aldri før har flyene vært så fulle. Det aller meste har gått på skinner ikke minst takket være alle våre dyktige og erfarne kollegaer på «Team Torp» som har stått på i en hektisk tid. Vi har kunnet ta imot passasjerene med en fornyet flyplass, med nye bespisningskonsepter og nyoppusset terminal. Vi mener også at den raske, oversiktlige og effektive terminalen vår er svært fordelaktig for barne-familier i feriemodus.

Fortsetter dette blir det ikke bare rekordår på Torp, men da nærmer vi oss 2 millioner reisende på årsbasis», sier en svært fornøyd markedssjef.