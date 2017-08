Nordgardsetra og dyra

Nå går det mot slutten av sesongen på Nordgardsetra. Lørdag og søndag blir det kjøring med hest og vogn og med Gråtass. Det blir også baking i bakerovnen, og anledning til å kjøpe bakerovnsbrød. Rømmegrøt og spekemat blir å få kjøpt begge dager. Søndag blir det småkonkurranser for ungene.

Nordgardsetra er også åpen på de vanlige ukedagene. Da får en kjøpt vafler og kaffe/saft.

Setra, som ligger like nord for Vindfjelltunet, er i full drift, med både kuer, kalver, hester, sauer, griser og høner. Det er bilvei helt fram, men det er også mulig å gå på skogsti fra Vindfjelltunet

Åpningstid hver dag 11-16.