Norske moreller er naturens beste konfekt

Nå i august er det er det høysesong for norske moreller. Moreller nytes oftest naturell som naturens beste konfekt. Moreller strutter av nydelig smak med herlig balanse mellom sødme og syrlighet.

Helsegevinstene er store og de får du på kjøpet. Moreller er nemlig proppfulle av kostfiber og en god kilde til vitaminer som A og C, samt jern, fosfor og kalsium. Den fine rødfargen i skallet og i kjøttet viser at moreller inneholder en del antioksidanter.

Moreller er en steinfrukt i rosefamilien. Moreller og kirsebær omtales ofte om hverandre, men kirsebær er egentlig en betegnelse som omfatter to hovedgrupper: Søtkirsebær, som i Norge blir kalt for moreller, og surkirsebær, som vi ofte kaller kirsebær. Navnet stammer fra navnet på en gammel kirsebærsort fra Chateau de Moreilles i Frankrike.

Moreller kommer opprinnelig fra Kaukasus/Svartehavsområdet. Her i landet har moreller vært dyrket i flere hundre år. I dag dyrkes det mest moreller i Sogn og Fjordane, Hordaland, Telemark, Buskerud og Vestfold. Morelltrærne trives best på lune plasser. Stadig flere morelltrær blir dyrket i plasttunneler, men det meste av norsk produksjon foregår fortsatt under åpen himmel med plasttak under modning og innhøsting. Det er sorten Lapins og Van det dyrkes mest av, men etter hvert vil vi høre om Sweatheart og Sylvia for å nevne noen vakre navn på denne konfekten.

Kokkens beste morelltips

Moreller er svært anvendelige med sin nydelige smak og vakre utseende. Toril Gulbrandsen, matfaglig rådgiver i Opplysningskontoret for frukt og grønt, anbefaler å prøve moreller til frokostblandingen. Da får du en fin og fargerik start på dagen.

Toril tipser også om å bruke morellene i friske grønne salater, gjerne til grillmaten og de er nydelige i kaker. Moreller og sjokolade er en fantastisk smakskombinasjon som er verd å prøve. Varme eller lune moreller til iskrem er en sikker vinner, og morellsyltetøy til f.eks. en godt modnet gorgonzola må prøves. Moreller hører selvsagt også hjemme i sesongens fruktsalat. Det er et hav av muligheter, avslutter kokken ivrig.