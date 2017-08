Søndag ble det tradisjonelle hvalfangertreffet arrangert på Hedrum bygdetun. Ved opptelling viste det seg at 132 hvalfangere var til stede. Det er bare en mindre enn i fjor, og viser at hvalfangerne setter pris på å møtes, selv om det nå er ca 50 år siden de siste hvalfangerne kom hjem fra fangsten i Sydishavet. Av hvalfangstselskapene var Thor Dahl A/S best representert, med hele 49 tidligere hvalfangere.

