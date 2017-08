Q-Meieriene med svinntiltak …..

Sammen med tusenvis av andre trosset Q-sjefen friskt bergensvær for å delta på restefesten i regi av BIR (Bergenområdets interkommunlae renovasjonsselskap).

Q-Meieriene inviterte bergenserne til å smake på melk som var gått ut på dato og i følge produktsjef for melk i Q, Pål Rasmussen var responsen veldig god.

– Det var veldig mange som hadde fått med seg vår nye unike datomerking «best før men ikke dårlig etter». Mange fortalte oss at de bruker opp melken selv om best før datoen er passert, sier Rasmussen.

– At så mange ungdommer også er flinke lover godt for fremtiden, sier den engasjerte produktsjefen.

På alle Q-produkter?

Markedsdirektør i Q Kristine Aasheim har fått blod på tann og vil nå ta utfordringen med å sette «ikkedårligetter» på alle Q-produkter.

– Forbrukerne har gitt klar tilbakemelding på at «ikke dårlig etter» er en viktig påminning om å bruke sansene i kampen mot matsvinn , forteller Aasheim. Det krever en del justeringer på våre to meieri, og design må endres, men den jobben skal vi ta, sier hun.

Q-sjefen Myrdahl delte ut nærmere 5000 yoghurter på få timer og synes det er strålende at forbrukerene melder tilbake at de er fornøyd med at meieriet turte å utfordre holdbarhetsmerkingen på melk.

– At vi har tatt eierskap til dette budskapet blir applaudert av mange, sier han.

Folk engasjerer seg mot matsvinn

Da de satte opp en 6 meter høy Q-melkekartong, først i Oslo og deretter i Stavanger, trykket folk hele 378.789 ganger på at de ville ta ansvar for å redusere matsvinnet i Norge.

– Jeg må si at jeg også er stolt etter lørdagens Restefest i Bergen, sier han. Da stod bergenserne i kø utfor Q-teltet for å teste Q-Melk som var gått ut på dato. Og det beste av alt, var at alle som smakte ga terningkast seks, sier Myrdahl.

I alt var over 4.000 bergensere var innom Q sin stand og smakte på melk – som altså var like god selv om best før datoen var utløpt.