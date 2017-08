En stolt norsk Embla-vinner

Geitmyra Matkultursenter i Oslo er den beste nordiske aktøren som jobber med mat til barn og unge. De gikk helt til topps i konkurransen om å få matprisen Embla 2017.

-Jeg er kjempe glad og veldig stolt. Prisen er viktig fordi vi må gi ungene kunnskap og mulighet til å ta kloke og bærekraftige matvalg. Det gir gode konsekvenser for dem og for alle rundt, sier May Britt Stormoen, undervisningsansvarlig ved Geitmyra.

Embla er en ny felles nordisk matpris som hyller det ypperste i det nordiske kjøkken. Prisen ble delt ut for første gang torsdag 24.august i København Rådhus. Det var H.K.H. Prinsesse Marie av Danmark som delte ut prisen til Geitmyra.

Kvelden store vinner ble Færøyene som fikk tre priser. Jurymedlem og kokk Even Ramsvik var imponert.

-Først og fremt er jeg stolt og glad på vegne av Geitmyra. Det var mange sterke kandidater i hver kategori, og det er beundringsverdig å se hva Færøyene har fått til. Jeg vet det er mye bra i Norge, og jeg er sikker på at vi vil hevde oss sterkt i årene som kommer, sier Ramsvik

Ser frem mot 2019

Prisen er den første matpris noensinne som er blitt utdelt på tvers av alle de nordiske landene. Den setter fokus på råvarer, produksjonsmetoder og alle de som på ulikt vis er med på å formidle nordisk mat. Seks nordiske landbruksorganisasjoner står bak prisen, som støttes økonomisk av Nordisk Ministerråd. Prisen er etablert for å styrke den nordiske matidentitet og kultur og vil bli delt ut hvert annet pr.

– Hver nominert var verdige kandidater og representanter for norske matprodusenter og matformidlere. Jeg håper at opprettelsen av Embla vil styrke samarbeid mellom de nordiske landene, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Embla består av syv priser der en nasjonal jury i hvert nordisk land har nominert sine kandidater. I København har en felles nordisk jury avgjort hvem som vant Embla-prisene.

De syv vinnerne av Embla-prisen 2017 er:

Geitmyra Matkultursenter for Nordisk mat til barn og unge 2017 (Norge)

Leif Sørensen, Fish Chips, for Nordisk mathåndverker 2017 (Færøyene)

Dimunargardur for Nordisk råvareprodusent 2017 (Færøyene)

Annika Unt for Nordisk mat til mange 2017 (Sverige)

Michael Björklund, Smakbyn, for Nordisk matformidler 2017 (Åland)

Heimablidni for Nordisk matdestinasjon 2017 (Færøyene)

Thomas Snellmann for Nordisk matgründer 2017 (Finland)

De nominerte fra Norge var Tingvollost, Fjellgris fra Valdres (Stølsvidda), North Sea Salt Works, Geitmyra matkultursenter, Matmagasinet NORD, Røros ved Rørosmat Ba og Destinasjon Røros og Hurtigruten.

