En uke til FM-slukking

Om en uke, 20.september, slutter NRK å sende på FM i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold.

Når det skjer vil 95,4 prosent av landets befolkning være uten FM-sendinger fra NRK.

-Lyttere som bare har hatt FM-radio til nå, må finne en digital erstatter, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge (DRN). Etter den 20. september kan man lytte til NRK via internett/mobil, via TV-en eller en DAB-radio.

– Selv om et stort flertall av lytterne er digitale, er vi ydmyke overfor dem som må oppgradere radioapparatene i tiden fremover. Dette gjelder særlig i bil. Radiobransjen vil selvfølgelig hjelpe de som trenger veiledning, sier Torvmark. De siste ukene har DRNs turkise radiovogn og hjelpeteam fra P4, NRK og Radio Norge kjørt Østlandet rundt for å hjelpe. Lyttere som har spørsmål eller trenger hjelp kan ta kontakt med NRKs publikumsservice eller publikumsservice på radio.no.

Stor kanalvekst

Antall radiokanaler har økt kraftig de siste årene. Det er 31 riksdekkende kanaler på DAB. På FM var det kun en håndfull riksdekkende kanaler.

-Nå har den store andelen av alle nordmenn fått et mangfold som før bare var noen få forunt, sier Torvmark. Omleggingen gjør at mange endelig kan høre kanaler som før bare ble sendt i Oslo-området.

– NRK Sport, Radio Rock og P7 Klem er blitt riksdekkende kanaler. Det har aldri vært så mye valgfrihet på radio, både med tanke på innhold og måter å lytte på, uttaler Torvmark.

Det nye radiotilbudet

Fra 2010 og frem til i dag er det kommet 13 helt nye riksdekkende kanaler på lufta. Størst er veksten i kommersielle kanaler, som nå utgjør halvparten av det nye riksdekkende radiotilbudet.

-Veksten skyldes i stor grad at det er blitt enklere å opprette lokale og riksdekkende kanaler nå enn tidligere. Nå ligger distribusjonsåren der, slik at det er kortere vei fra ide til sending, sier Torvmark.

Mange veletablerte radiokanaler har de siste årene også fått nytt/utvidet redaksjonelt innhold. Les mer om alle de nye kanalene i eget vedlegg.

NRKs DAB-nett dekker 99,7 prosent av befolkningen. Kommersielle kanaler dekker 92,8 prosent av befolkningen. I enkelte regioner sendes det også lokalradio på DAB.

SLIK ER DET NYE RADIOTILBUDET:

NRK P1

NRK P1 er Norges største radiokanal, med 1,3 millioner daglig lyttere. Distriktskontorene lager morgen- og ettermiddagssendinger med regionale nyheter og service. Blant de mest populære programmene er Nitimen, Norgesglasset, Her og Nå og Popquiz.

NRK P1+

NRK P1+ er godt selskap for voksne radiolyttere. Her får du kjente stemmer og programmer, god musikk og nyheter. Jacobsen, Frokostradio, Alle tiders blinkskudd og Jukebox er blant kanalens mest kjente programmer.

NRK P2

NRK P2 er en smart og aktuell kanal for de kultur- og samfunnsinteresserte. Hver dag får du nyheter, debatt, kultur, vitenskap og samfunnsstoff. De mest kjente programmene er Nyhetsmorgen, Ekko, Spillerom, Verdibørsen, Studio 2 og Dagsnytt Atten. I helgene byr kanalen på ulike spesialprogrammer om musikk.

NRK P3

NRK P3 er en underholdende musikkanal for unge. Musikkprofilen legger vekt på ny, norsk musikk. På NRK P3 kan du høre prisvinnende programmer som P3morgen, Verdens Rikeste land og P3nyheter.

NRK mP3

NRK mP3 er NRKs tenåringsradio. Her treffer du Martin hver morgen, og hver ettermiddag hører du ettermiddagsshow med gjester og artister. Og hele døgnet får du den aller beste musikken med mP3

NRK P13

NRK P13 er en underholdningskanal for unge voksne med programmer som Radioresepsjonen, Stjernepose og Tidenes Morgen.

NRK Alltid Nyheter

NRK Alltid Nyheter sender nyheter døgnet rundt Her samles alt fra NRKs nyhetsproduksjon, samt nyheter fra Sveriges Radio og BBC. Om kvelden og natten sendes BBC World Service.

NRK Sport

NRK Sport er kanalen for alle NRKs sportssendinger på radio og TV. Her sendes også alle kampene i fotballens Eliteserie for menn.

NRK Klassisk

NRK Klassisk er kanalen for alle som liker lyden av klassisk musikk. Kanalen sender direkte fra kl 06 -18 alle hverdager med lytterkontakt og variert klassisk. Hver kveld åpnes dørene til konsertopplevelser fra inn- og utland. I helgene sendes signaturprogrammer som Min favorittmusikk, Klassisk Vorspiel, Filmmusikk og Opera på lørdag.

NRK Jazz

NRK Jazz sender jazz hele døgnet. Kanalen formidler alle jazzens epoker og stiler, men har særlig fokus på den mest kjente jazzen. På NRK Jazz kan du også høre NRK P2s jazzprogrammer om igjen, samt konsertopptak av de mest kjente jazzmusikere gjennom tidene.

NRK Radio Super

NRK Radio Super er Norges eneste radiokanal for barn. Mellom kl. 06-13 er kanalen tilpasset de yngste lytterne med musikk og gode historier. Fra kl. 13 gir Skolefri de store barna musikk, humor, godt selskap og interaktivitet på radio, nett, sosiale medier og eventer.

NRK Folkemusikk

NRK Folkemusikk sender den norske folkemusikken – både ny og gammel. Mye av musikken er hentet fra NRKs rikholdige folkemusikkarkiv, og dette er musikk som ikke kan høres noe annet sted.

NRK Sápmi Radio

NRK Sápmi Radio har som ambisjon å være den samiske befolkningens følgesvenn. Programtilbudet sendes hovedsakelig på nord-samisk, men det er også programmer på norsk i tillegg til lule og sør-samisk

NRK Vær

NRK Vær er en tjeneste først og fremst for de som er på sjøen. I samarbeid med Meteorologisk Institutt og yr.no sender NRK kontinuerlige værmeldinger for kyststrøkene i sør, vest og nord.

NRK Trafikk

NRK Trafikk har aktuelle trafikkmeldinger for den regionen lytteren befinner seg i. Meldingene går i loop slik at lytterne kan høre trafikkmeldingene akkurat når det passer dem.

P4

P4 er landets største kommersielle radiokanal, med voksen popmusikk, nyheter og underholdning døgnet rundt. Over én million lyttere hører daglig på programmer som Midt i Trafikken med Even Rognlien og P4s Radiofrokost med Bjørn Faarlund, Marte Kaasa Arntsen og Øystein Røe Larsen.

P5 Hits

På P5 Hits blir du oppdatert på nyheter, vær og trafikk og vi spiller bare hits, hele tiden! Anne Marte Moe og Kroken vekker og underholder deg hver morgen i Frokostshowet på P5. På P5 Hits hører du artister som Ed Sheeran, Coldplay, Enrique Inglesias og Jowst.

P6 Rock

P6 Rock er en riksdekkende radiokanal med eget morgenshow, nyheter hver time, trafikkmeldinger og masse, masse rock. Blant andre serverer Silje Stang alle sine rockefavoritter hver dag mellom kl.10.00 og 14.00. Få med deg artister som Whitesnake, Bon Jovi, Lings of Leon og Kiss.

P7 Klem

P7 Klem spiller store hits og rolige favoritter fra artister som Adele, Alan Walker og John Legend. Programledere og nyhetsoppdateringer hver hele time gjennom hele dagen. Hele desember spilles det kun julemusikk på kanalen.

P8 Pop

P8 Pop er kanalen for den som elsker 80-tallet, og som vokste opp i en tid med skinnslips, pastellfarger og kreppet hår. På P8 Pop hører du artister som Christer Sandelin, Freddie Mercury, Starship og Elton John.

P9 Retro

P9 Retro spiller musikken fra 60- og 70-tallet. Hør alle de de største pionerene innenfor musikkens kanskje to beste tiår, som Arthur Conley, Buddy Holly, Fats Domino og Kenny Rogers.

P10 Country

P10 Country er landets eneste rene countrykanal, og kanalen for alle som elsker moderne country-musikk og artister som Shania Twain, Keith Urban, Garth Brooks og LeAnn Rimes.

NRJ

RJ er Norges største kommersielle hitradio, og byr på underholdning med en miks av musikk og DJs. Hver morgen vekker Stian Røste, Marte Bratberg og Mattis Mjåset deg med Morgenshowet på NRJ, det frekkeste frokostshowet på DAB! Hør artister som Axwell Ingrosso, Selena Gomez, Calvin Harris og Astrid S.

Radio Norge

Radio Norge er landets nest største kommersielle radiostasjon. Radio Norge har en bred musikkprofil med pop og pop-rock fra de siste fire tiårene. På Radio Norge kan du også høre Morgenklubben med programlederne, Øyvind Loven, Geir Schau, Anette Walter Numme og Samantha Skogrand. Radio Norge kårer også landets 1000 mest populære sanger hvetr år i Topp1000.

Radio Rock

Radio Rock serverer ekte rock til hele Norge. Artister som Nirvana, Metallica, Iron Maiden, Soundgarden, Dio og klassikere fra rockeband som Doors er noe av det du kan høre på Radio Rock. I tillegg kan du høre ekte underholdning i Morgenprogrammet «Stå OPP» og «Alex Rosen show» hver lørdag.

Radio Soft

Radio Soft spiller rolig og behagelig musikk.

Kiss

På KISS kan du høre alle de store club & dance-hitene. Kanalen spiller også mer enn 30 timer med spesialshow fra verdens største DJs, som Tiesto og Armin Van Buuren.

Radio Norsk Pop

Norsk Pop er en radiokanal som utelukkende spiller norsk musikk på norsk. Hør musikk fra norske artister som Hellbillies, Odd Norstoga, Lillebjørn Nilsen, De Lillos og Sondre Justad. Kanalen har kjente programledere som Hanne Sørvaag og Bjørn Gundersen, kjent fra NRK og programmet Gundersen & Grønlund

Radio Vinyl

På Vinyl finner du musikk fra gullårene 50, 60 og 70-tallet. Legendariske programledere som bla. Vidar Lønn Arnesen og Leif Erik Forberg presenterer tidenes største låter for deg på Radio Vinyl.

Radio Topp 40

Radio Topp 40 spiller alltid Norges mest populære låter. Radio Topp 40 står også bak Norges offisielle topp40 liste. Johanna Grønneberg presenterer listen hver lørdag formiddag på Radio Topp40. Listen er basert på hva nordmenn liker av musikk, ikke på salg og strømming. Listen lages i samarbeid med Norstat.