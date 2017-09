Veksten fortsetter, august rekord på Torp!

August ble mer hektisk enn noensinne på Torp. 193 353 passasjerer reiste fra/til lufthavnen og aldri før har så mange reisende benyttet lufthavnen i august måned. Veksten er på 44,5 % i forhold til året før.

Det er utenrikstrafikken som vokser og i august var det en vekst på hele 59,7 %. Utenrikstrafikken utgjorde totalt 163 644 passasjerer.

Antall innenriksreisende var 29 709 mot 31 321 passasjerer i fjor, en liten nedgang på 5,2 %, som i hovedsak skyldes færre frekvenser på innland enn i august i fjor.

I årets første 8 måneder har 1 305 760 passasjerer reist til/fra Torp, en vekst på hele 39,3 % i forhold til samme periode i fjor.

Utenrikstrafikken har så langt i år en vekst på 54,3 %, med totalt 1 063 645 reisende, mens innenrikstrafikken i årets første 8 måneder viser en liten nedgang på 2,4 %, og totalt 242 115 reisende.

«Vi har lagt bak oss en svært hektisk sommer på Torp og aldri før har flyene vært så fulle som nå. Vi har langt større vekt i antall passasjerer enn i antall flybevegelser. De største markedene er Polen og Spania, og i august har vi også sett en større andel turister komme inn til Norge.

I slutten av denne måneden starter skolens høstferie og i den forbindelse har vi flere ekstra charter fra Torp, både til Gran Canaria, Tenerife og Antalya i Tyrkia, som ikke har vært operert på lang tid», sier Tine Kleive-Mathisen, som avslutter med et lite tips; «i disse dager legger flyselskapene ut avgangene for våren og sommeren 2018, så dersom du vil sikre deg de beste prisene fra TORP for neste års sommersesong, bør du holde deg oppdatert på flyselskapenes nettsider og bestille så raskt som mulig».