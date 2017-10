Rekordbesøk for Åpen Gård

Over 85 000 voksne og barn fant veien til Åpen Gård i 2017. – Dette er det høyeste besøkstallet på flere år og viser en klart økende interesse for mat og landbruk, sier Inger Johanne Sveen, sjefskoordinator for Åpen Gård i Bondelaget.

Åpen Gård ble for første gang arrangert i 1988 ute på Ringi gård i Akershus. Siden den gang har Åpen Gård vært en fast tradisjon for mange av Bondelagets lokallag og organisasjonens største landsdekkende arrangementet.

I år har Bondelaget arrangert Åpen Gård på 94 steder over hele landet. Over 85.000 besøkende har tatt veien innom for å lære mer om livet på gården og hvor maten vår kommer fra.

– Vi opplever stor interesse for Åpen Gård, og dette gjenspeiler nok at stadig flere blir opptatt av hvor maten vår kommer fra, sier Inger Johanne Sveen, sjefskoordinator for Åpen Gård.

Sveen er svært fornøyd og sier det er høyeste besøkstall på flere år.

– Det eksisterer ikke helt sammenlignbare besøkstall fra oppstarten av Åpen Gård på slutten av 80-tallet, men det jeg kan si er at det i hvert fall er høyeste besøkstall i løpet av de fem siste årene. Noen arrangementer har tatt helt av, med opptil 4000 besøkende.

Åpen Gård arrangeres i samarbeid med Tine, Nortura og Landkreditt Bank, men Sveen understreker at arbeidet i hovedsak består av dugnadsinnsats.

– Det er stort sett frivillige som har lagt ned en enorm arbeidsinnsats. Mange stiller opp år etter år for å vise fram livet på norske gårder og tar virkelig dugnadsånden til nye høyder, sier Sveen.