Med fredsarbeid på agendaen

«På grunn av og til tross for»….Helga Arntzens fargerike livshistorie har nå blitt samlet mellom to permer av forfatter Oddvar Schjølberg.



Hvite busser til Auschwitz og Aktive Fredsreiser er to velkjente begreper i hele Norge. Ikke minst som en vaksine mot nynazisme og fremmedhat. Siden starten har flere hundre tusen ungdommer deltatt på de holdningsskapende tematurene til disse selskapene.

Begge ble startet av Helga Arntzen i Risør. Men dersom vi tenker etter er det svært lite vi vet om henne, utover det at hun er som et oppkomme av positive visjoner. Nærmest som en kraftstasjon hvor ideer og prosjekter blir bearbeidet og forsterket, før hun setter dem ut i livet.

Men når Helga Arntzens fargerike livshistorie nå har blitt samlet mellom to permer, sier det seg selv at det blir mange ukjente sider som vil komme fram.

I den åpenhjertige boka På grunn av og til tross for – med undertittel: Historien om min reise fra to diktaturer til kamp for menneskets verdighet, forteller hun til forfatter Oddvar Schjølberg for første gang den usminkede sannheten om livet sitt. Et liv som bare noen få i hennes nære krets har visst om.

Hun tar oss med til en traumatisk oppvekst med alkoholiserte foreldre, fattigdom, sult, incest og overgrep i et krigsherjet Tyskland. Hun forteller om angiveri, og hvordan hun ble hjernevasket og lurt av politisk propaganda på skolen i Øst-Tyskland. Henrik Syse, forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), sier det slik om henne:

Helga ble født og vokste opp ikke bare i skyggen av, men i direkte eksponering til de to antagelig verste totalitære ideologier verden har sett; nasjonalsosialismen og den totalitære kommunismen. Begge var kledd opp i slående slagord og ytre orden. Rett under overflaten hersket imidlertid brutalitet, hat og hjernevask. Og ikke minst: begge dyrket og forherliget krigen og forfølgelsen.

I boka møter vi en kvinne som ønsker at hennes vonde opplevelser kan brukes til å hjelpe andre som kommer i liknende situasjoner. Hun forteller om hvordan hun som den ”tyske kona” til distriktslegen havnet midt oppi ”den brente jord” i Finnmark etter krigen. Hun tar oss med på oppturer og nedturer, vi blir med henne på prosjekter i inn- og utland. Der andre ser umuligheter, ser hun muligheter og får sine visjoner virkeliggjort.

Hun forteller om sitt første møte med folket i den fattige landsbyen Sutukoba i Gambia, og prosjektene hun startet opp for å gjøre hverdagen bedre for folket der, blant annet med oppstart av undervisning på skole.

Perioden med Hvite Busser, og Aktive Fredsreiser bød på mange utfordringer for den aktive filantropen, som også bygde opp Landeskogen Peace-senter. Et praktbygg med 100 rom som omdannes til konferansesaler og permanente utstillinger hvor FRED er stikkordet.

Hennes agenda er hele tiden å inspirere sine medreisende til å bli engasjert i å gjøre verden til et bedre sted. Det har vært en reise preget av dramatikk gjennom viktige år i europeisk geografi og historie. Og hun har oppholdt seg i begivenhetenes sentrum. Konflikter har heller ikke vært til å unngå underveis. Nå forteller hun oppriktig om sine opplevelser, og hvordan dette har formet henne som menneske.

Gjennom hennes opplevelser, får vi en forståelse for hvordan ondskap kan bekjempes, og hvordan den tyngste historie kan vendes til en løfterik optimisme.

I disse dager ferdiggjøres 10 hus hun gir til folket i den fattige sigøynerlandsbyen Somcuta Mare i Romania. Og når hun nå fyller 75 år den 1. november, skal bursdagsfeiringen foregå rundt leirbålet i selskap med familie, venner og landsbyens beboere.

Tar du til deg det hun forteller i boka vil du uten tvil lære mye om livet og livets visdom.

Boka inneholder også en rekke unike fotografier fra hennes oppvekst i et utbombet Tyskland, og fram til i dag. På grunn av og til tross for vil foreligge i handelen i november måned.