Flyplass lager egne flyspotter-hull i gjerdet rundt rullebanen

Den internasjonale flyplassen i Zurich har denne uken valgt å kutte hull i flyplassgjerdet som går rundt rullebanene på flyplassen.

Årsaken er at flyplassen nå legger til rette for at flyentusiaster eller flyspottere som det også kalles, kan plassere sine fotolinser i hullet i gjerdet og på den måten få bilder av flyene uten at gjerdet er et hinder.

Zurich er en av flyplassene i Europa som tiltrekker seg en lang rekke flyentusiaster med kamera som ønsker å ta bilder av noen av de mange selskapene og flytypene som flyr til og fra flyplassen.

Fredag la flyplassen selv ut en melding på Twitter for å gjøre entusiaster oppmerksom på det nye tilbudet.