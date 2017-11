Høysesong for brann – vær oppmerksom på brannfaren

Det er snart førjulstid med mørke, lune kvelder, peiskos og stearinlys. Denne perioden er tradisjonelt høysesong for brann og desember er årets klart verste brannmåned. Sector Alarm oppfordrer derfor alle til å være ekstra oppmerksom på brannfaren.

Når vinteren er på sitt kaldeste øker dessverre også risikoen for boligbrann. I 2016 omkom 40 personer i brann (23 menn og 17 kvinner). Julemåneden ble spesielt dyster med åtte branndøde.

Brannøvelse – godt brannsikringstiltak

Når en brann oppstår er det røyken som er farlig. Røyken stiger og sprer seg raskt. En brannøvelse er derfor et godt brannsikringstiltak. De fleste av oss gjennomfører brannøvelser regelmessig på jobben eller på skolen. Dessverre glemmer mange familier å gjennomføre brannøvelse i hjemmet, stedet hvor man tilbringer mest tid. I en stresset situasjon er det viktig å vite hva man skal gjøre og hvordan. Ikke minst kan barn bli redde og gjemme seg under sengen eller i et skap når røykvarsleren piper. Det er derfor viktig at de føler seg trygge og vet hva de skal gjøre. Ved å lage egen handlingsplan og rømningsplan for familien og avholde øvelser minst to ganger i året, står man mye bedre rustet til å takle en krisesituasjon.

-Vi har laget en varm film om å holde hodet kaldt. Vårt mål er å bidra til økt brannsikkerhet i Norge. Dette vil vi gjøre gjennom å opplyse om brannsikkerhet og oppmuntre familier til å gjennomføre brannøvelser, sier Kommunikasjonssjef i Sector Alarm Sissel Eckblad.

https://www.youtube.com/watch?v=KLZNluvQmQI

Hvorfor brenner det?

I følge Norsk Brannvernforening er det de typiske brannårsakene som øker i førjulstiden. Glemte gryter og kjeler på komfyren og uforsiktighet ved bruk av levende lys. Kanskje ikke så rart, ettersom vi i november og desember gjerne koker og steker mer mat enn vanlig. Det tennes også langt flere levende lys enn vanlig.

Dette støttes av statistikken til Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) som forteller at hele 57 prosent av alle boligbranner starter på kjøkkenet. Stua er det nest mest brannfarlige rommet med 10 prosent. I blokkleiligheter startet cirka 75 prosent av alle branner på kjøkkenet.

-Tradisjonen og kosen skal vi selvfølgelig beholde – men med noen få enkle grep kan du sikrer deg en tryggere førjulstid, avslutter Sissel Eckblad.