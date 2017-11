Trysil vant World Ski Awards

World Ski Awards har igjen kåret Trysil til Norges beste skisted. Prisen ble delt ut i østerrikske Kitzbühel lørdag kveld og det er femte gangen Trysil tar hjem trofeet. Åre vant prisen for beste svenske skisted.

Helge Bonden var i Østerrike og mottok prisen på vegne av SkiStar Trysil. Bonden synes det er stas at jobben som tryslingene gjør blir satt pris på. Prisutdelingen var på fasjonable A-Rosa Hotel i Kitzbühel.

– Rammen rundt prisen er veldig flott og det er moro å vinne. I tillegg til at vi er Norges største skisted, kan vi nå også si at vi er det beste. Det er moro, sier Bonden.

SkiStars andre norske skisted, Hemsedal, var også nominert. Kåringen skjer gjennom en avstemming på nettsiden til World Ski Awards. I den svenske avstemmingen var det SkiStar Åresom vant.

– Åre har i likhet med Trysil vunnet en rekke ganger tidligere. For oss som jobber i SkiStar er det selvfølgelig ekstra gjevt at vi tar hjem førsteprisen i både Norge og Sverige, sier Bonden.

World Ski Awards kårer også de beste skihotellene. For andre gang vant Radisson Blu Resort Trysil kategorien «Norway´s best ski resort». Sist gang var i 2013. Og det kjennes ifølge Bonden godt å vinne over blant andre Norefjell Ski & Spa, som har vunnet de siste årene.

– Ifølge World Ski Awards har vi det beste skianlegget og det beste hotellet. Nå er skisesongen endelig i gang og vi skal gjøre det vi kan for å leve opp til forventningene slike priser fører med seg. Nå er det bare å brette opp ermene og levere en knallsesong, sier Bonden smilende.