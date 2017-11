Satsingen på frukt og grønt har gitt resultater.

På fire år har salget av frukt og grønt økt med 13,8 prosent i MENY. Vekstvinnerne er avokado, juicer og smoothies, men også nyere snacks-varianter som shakere/begre med bær og småtomater.

Avokado er den grønnsaken som øker mest i salg hos MENY fra 2012 til 2016, Når det gjelder frukt, er vekstvinneren juicer og smoothies.

– Vi ønsker å bidra til en sunnere handlekurv med mer frukt og grønt. Derfor gir vi mer gulvplass til denne varegruppen, samtidig som vi satser på bredt utvalg, gode tilbud og engasjerte matarbeidere i butikk. I tillegg innfører vi salatbar og har som mål at våre nye middagsløsninger består av en tredel grønnsaker i henhold til tallerkenmodellen, sier MENY-sjef Vegard Kjuus.

Populære snacks-alternativer

De siste fire årene har MENY fått inn flere nye produkter i frukt- og grøntavdelingen. De mest populære blant nykommerne er porsjonspakninger – som blåbær i beger, søte småtomater i beger, små gulrøtter og cherry-tomater. Shakere med blåbær, lansert så sent som i 2016, har allerede klatret opp til å bli det 10. mest solgte produktet i frukt- og grøntavdelingen til MENY.

– Vi skal gjøre det enklere å velge sunt, derfor er vi glade for at våre sunnere snack-alternativer slår an, sier Kjuus. Han forteller at MENY-butikkene blant annet er i ferd med å få nye stativer ved betalingskassene som fylles med sunnere snacks som grønnsaker, nøtter og smoothies.

Banan og gulrot på topp

De grønnsakene vi stabilt spiser mest av er gulrøtter, tomater, løk, agurk og salater. For frukt er fem på topp bananer, epler, appelsiner, meloner og druer.