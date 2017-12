Bytter ut ribbe med sol og tapas

Mens noen av oss er i gang med julevask og julebakst, har andre helt andre planer for jula. Mange velger nemlig å tilbringe høytiden i varmere strøk.

I følge Norges største reisearrangør, Ving, er 95 prosent av reisene i juleukene utsolgt, og de aller fleste velger seg Gran Canaria og Tenerife som reisemål.

– 90 prosent av gjestene våre som skal reise bort i jula skal til Kanariøyene, forteller informasjonssjef i Ving, Siri Røhr-Staff.

– Jeg tror mange velger seg klassikere som Gran Canaria og Tenerife fordi det er kjennes trygt og godt. Man ønsker kanskje ikke å gamble med nye reisemål akkurat i julen. På Kanariøyene vet nordmenn at de får sol, bad og gode opplevelser – uansett alder på de som reiser. Ofte reiser man jo hele familien i jula, sier hun.

Også Thailand er en populær destinasjon for juleferien.

– De som reiser til Thailand velger ofte å være borte i to uker, og direkteflyene våre til Phuket er faktisk så godt som fulle i hele desember, sier informasjonssjefen.

Reisearrangøren Ving ser en økning på 10 prosent fra i fjor når det gjelder salg av juleferier.

– Det er helt klart en sammenheng mellom antall fridager i jula og hvor mange som bestiller reiser på denne tiden. Samtidig ser vi også en tendens til at flere ønsker å bytte ut stress og mas her hjemme i julen med mer tid til hverandre i varmere strøk. Hele familier reiser og feirer høytiden sammen – langt bort fra snø og kulde. Jeg må innrømme at det virker litt fristende selv, sier Røhr-Staff.