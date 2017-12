Redder gamle bibler ……

Tusenvis av bibler leveres hvert år til gjenvinningsfirmaer. Men å finne nye hjem for slitne bøker er ikke enkelt.

– Bibelen ansees av mange som en hellig bok, og vi vil ikke kaste biblene som kommer inn. Problemet er at mange er i for dårlig stand til at vi kan selge dem videre, sier daglig leder Eivind Madsen i Fretex.

En avtale med Nordisk bibelmuseum er redningen for bibler som har sett sine beste dager.

– Hver uke sorterer vi bøkene som kommer inn. Biblene som er for gamle eller slitte, mangler sider eller har navn i seg, legger vi i en egen eske. Disse leveres til Nordisk bibelmuseum som sørger for at bøkene får en verdig alderdom, sier Madsen.

Rune Arnhoff, initiativtaker til bibelmuseet, ønsker å lage kunstverk av de gamle bøkene.

– Mange av biblene vi får inn er vakre og spennende å lese i selv om de ikke er av topp kvalitet. Vi ønsker å dekorere en hel vegg med biblene. Hvis noen er spesielle, stiller vi dem ut i museet, sier Arnhoff.

Fretex er ett av tre gjenbruksfirmaer museet har avtale med. Arnhoff håper at de i fremtiden vil kunne motta bibler fra flere gjenvinningsfirmaer.

Noen kuriositeter

I løpet av de siste tre månedene har bibelmuseet fått inn over 190 eksemplarer av bibler i ulike utgaver og fasonger. De eldste bøkene er fra midten av 1800-tallet.

– Vi har blant annet mottatt mange norske bibler, flere engelske, og noen svenske, i tillegg én miniatyrbibel og en stor familiebibel. Ingen av dem har stor pengeverdi, men de er kuriositeter som kan være interessante for folk å se, sier Arnhoff.

Bibelen har en helt spesiell posisjon som bok, påpeker han.

– Det er en bok som inngir respekt. Ofte har man arvet den eller fått den i gave ved dåp eller konfirmasjon. Jeg tror mange har vanskelig for å hive en bibel i søpla, sier han.

Han oppfordrer folk som ønsker å kvitte seg med en gammel eller nyere bibel, til å donere dem til museet.

– Bøkene vil garantert få en trygg og permanent oppbevaring, sier Arnhoff.

Nordisk bibelmuseum åpner etter planen i Oslo mai neste år. Deler av samlingen på over 2500 bibler vil stilles ut for publikum.

Reddes fra søppelfyllinga

Av de bøkene som er i god behold, selges de fleste videre i ulike bruktbutikker. Flesteparten av biblene som gjennbruksfirmaene mottar kommer fra folk som ønsker å kvitte seg med gamle ting, eller fra dødsbo.

– Vi ønsker å ta vare på flest mulige bibler og redde dem fra å bli kastet, sier Rune Arnhoff i Nordisk bibelmuseum.