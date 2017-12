Regjeringen endrer kongekrabbekvoten for 2018. Beregninger fra forskerne tyder på en nedgang i bestanden av kongekrabbe i det kvoteregulerte området.

– Etter råd fra forskerne har vi satt kvoten for 2018 noe lavere enn den har vært i år. Selv om kvota går litt ned vil det totale uttaket av kongekrabbe fortsatt være høyt. Vi ønsker at kongekrabben skal bidra til arbeidsplasser og lønnsomhet i flere kystsamfunn, uten at det blir en stor spredning av kongekrabbe utenfor det kvoteregulert området, sier statssekretær Veronica Pedersen Åsheim i Nærings- og fiskeridepartementet.

Totalkvoten for hannkrabber er fastsatt til 1750 tonn for 2018. Det er en nedgang med 250 tonn fra 2017. For hunnkrabber er kvoten redusert til 100 tonn i 2018, fra 150 tonn i 2017. Gjeldende minstemål videreføres. Kvotene gjelder for det regulerte området øst for 26°Ø i Finnmark.

– Kongekrabbe-bestanden i det kvoteregulerte området har vært relativt stabil over flere år, og vi velger derfor å videreføre et høyt beskatningstrykk, sier Pedersen Åsheim.

Fiskeridirektoratet har nylig hatt en høring om Reguleringene for fisket etter kongekrabbe i 2018, og en eventuell endring i aktivitetskravet for å oppnå full kvote. Endelig forskrift for dette fiskeriet vil bli fastsatt før årsskiftet.