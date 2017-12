Det blir ikke julemat uten kål og kålrot …

Julen er en høytid for tradisjoner, og tradisjoner skal vi ta vare på. Lukter, smaker og musikk er noe av det som lettest bringer frem minner, og i julen henter vi frem mange av de beste minnene fra barndommen. Surkål og kålrotstappe er noen av de mest brukte tilbehørene til julemiddagen.

Halvparten av Norges befolkning spiser ribbe på julaften og fast følge til ribben er poteter og surkål, rødkål eller begge deler, men over halvparten av befolkningen vet ikke hvordan de kan lage surkål selv, viser en undersøkelse gjennomført av Epinion for Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Hodekålen, som er viktigste ingrediens i surkålen, dyrkes over hele landet. Den er hardfør og tåler vårt klima godt samtidig som den egner seg godt til langtidslagring. 89 % av hodekålen som ble solgt i Norge i 2016 var norskprodusert.

– Det er nok ikke uten grunn at mange av de tradisjonsrike rettene inneholder kål i ulike former og fasonger. I tillegg til at den er kortreist, er en god porsjon kål på tallerkenen er fin måte å balansere julemåltidet og den litt tunge julematen på, sier Gerd Byermoen i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

I 2016 spiste hver og én av oss 2,4 kg. hodekål og 2,4 kg. kålrot. I tillegg kommer alle de andre sortene som rødkål, rosenkål og rosettkål. Det høres ikke så mye ut, men vi ser at interessen for kål øker og at flere unge har begynt å ta i bruk kålen igjen – i takt med at mange ønsker å spise mer plantebasert mat for å ta vare på miljøet.

Julens beste tilbehør lages av kål og kålrot

Til ribbemiddagen er surkål med eple en sikker vinner. I tillegg kan vi anbefale rosettkål som er vakker for øyet og som smaker himmelsk. Til pinnekjøttet hører en deilig kålrotstappe med. Kålroten har blitt mye søtere og snillere i smaken de siste årene, men mange liker allikevel å ha et par gulrøtter i stappen. Det gir både sødme og fin farge.

På julebordet er det godt med noen kalde varianter. En favoritt er rødkålsalat med fiken, en annen er rødkålsalat med epler, appelsin og nøtter. Friskt og deilig. Rødkålen er vakker i fargen og smaker godt både som tradisjonell kokt rødkål og i salater.

Den ganske nye rosettkålen er også vakker. Vil du ha den på julebordet kan den pakkes inn i skiver med skinke og serveres nystekt.

Til nyttår varierer nok menyen noe mer, men vi ser at mange velger vilt eller kalkun til nyttårsfesten. Da er rosenkål et godt valg, gjerne sammen med litt bacon og pinjekjerner.

Alle typer kål har høyt innhold av viktige næringsstoffer som gjør godt for kroppen, og retter med kål kan varieres i det uendelige.