Larvikfirmaet NASTA og SINTEF skal utvikle utslippsfrie gravemaskiner…..

PILOT-E programmet støtter prosjektet Zero Emission Digger (ZED) med 8 m NOK for å få større, utslippsfrie gravemaskiner på markedet.

For utslippsfrie anleggsmaskiner er ikke hyllevare – de må lages – og til dels finnes opp. Opptakten til prosjektet var et initiativ fra Omsorgsbygg og Bellona, som ved hjelp av SINTEF Byggforsk og DiFi jobbet med å utvikle rammevilkår for utslippsfrie byggeplasser i Oslo. Invitasjoner til næringslivet førte til at Skanska, Siemens og NASTA ble med i en samarbeidsgruppe.

– Dette blir et spennende prosjekt for byggebransjen. Større, utslippsfrie anleggsmaskiner er allerede etterspurt av offentlige byggherrer som Omsorgsbygg. Her skal SINTEF bruke sin kompetanse innen hydrogen- og batteriteknologi samt byggeprosesser sammen med NASTA og Siemens til å utvikle en 30t utslippsfri gravemaskin, sier forsker Marianne Kjendseth Wiik ved SINTEF Byggforsk.

En stor utfordring

Målet er å lage en stor anleggsmaskin – en gravemaskin på 30 tonn – som ikke slipper ut noe forurensing til luft. Det betyr at den må være elektrisk. Maskinen skal kunne fungere fint på byggeplasser i Oslo. Det er en stor utfordring, siden det i dag ikke er mange mega-watt ledig strømkapasitet på byggeplasser i etablerte og tettbygde strøk.

– På vegne av arbeidsgruppen vil jeg få takke PILOT-E for tilliten. Omtrent på denne tiden neste år skal vi ha en prototype klar. Men først blir det veldig mye jobbing – så nå må vi brette opp ermene, sier Haukaas.

Initiativet, som er i regi av Norges forskningsråd, Enova og Innovasjon Norge, har allerede hatt stor betydning og vil gjøre at norsk næringsliv kan få et godt grunnlag for en fremtid med grønn vekst.

Fakta om prosjektet

Prosjektet 30t utslippsfri gravemaskin – zero emission digger (ZED) vil utvikle, designe, produsere, teste og sette i drift en prototyp utslippsfri beltegravemaskin i klassen 30 tonn. Prosjektet baserer seg på å bygge om en eksisterende 30t gravemaskin til elektrisk drift med strøm fra batteri og hydrogen brenselcelle. Maskinen vil settes i drift på byggeplasser i Oslo og vil demonstrere at det er teknisk mulig å fjerne utslippene fra større anleggsmaskiner helt. En slik gravemaskin vil kunne spare miljøet for et årlig klimagassutslipp på ca. 100 tCO₂eq, samt være helt uten utslipp av hydrokarboner, svevestøv og nitrøse gasser. Prosjektet er et samarbeid mellom partnerne Bellona, NASTA, DIFI, Omsorgsbygg, SINTEF, Skanska og Siemens.