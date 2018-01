Innbrudd i datasystemene til Sykehuspartner i Helse Sør-Øst

Mandag 8. januar ble Sykehuspartner HF varslet av HelseCert (Norsk Helsenett SF) om at det pågikk unormal aktivitet mot datasystemer i regionen. Det er avdekket innbrudd i datasystemer og trusselaktøren er en avansert og profesjonell aktør. Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF ser svært alvorlig på situasjonen, og innbruddet er meldt til politiet. Både Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF er i beredskap.

– Dette er en svært alvorlig situasjon, og det er satt i gang tiltak for å begrense skadene i forbindelse med innbruddet. Ledelsen i helseforetakene i regionen har vært løpende orientert, og det er ikke noe som så langt tilsier at innbruddet har fått konsekvenser for pasientbehandlingen eller pasientsikkerheten. De beste ressursene i Sykehuspartner arbeider nå sammen med den fremste ekspertisen i landet for å skaffe oversikt over, og løse situasjonen, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Hendelsen er håndtert i henhold til etablerte beredskapsrutiner og i samarbeid med HelseCERT (Norsk Helsenett SF) og NorCERT (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet) samt annen ekspertise. Det har vært gjennomført en rekke tiltak for å fjerne trusselen og ytterligere tiltak vil gjennomføres i tiden fremover.