Neste generasjons medarbeidere ønsker å kunne jobbe hjemmefra

Å jobbe fra sengen høres kanskje ut som en drøm, men for noen er det allerede virkelighet. Selv om akkurat sengen kanskje ikke er det mest optimale stedet for et møte, ser man en økende etterspørsel blant ungdom etter å kunne være mer fleksible i arbeidet og slippe å være bundet til det fysiske kontoret fem dager i uken.

Muligheten til å jobbe hjemmefra, fra en kafé eller på toget er noe som blir stadig vanligere i vårt digitaliserte samfunn. Ifølge en undersøkelse utført av selskapet Fuze stiller stadig flere ungdommer høyere krav til teknologi som muliggjør arbeid hjemmefra eller fra et sted utenfor kontoret.

Dagens ungdom ønsker i stor grad å fortsette å jobbe i team med kolleger og ha muligheten til å kommunisere face-to-face. Det stiller naturligvis krav til at bedrifter kan tilby ny teknologi i form av oppdaterte IT-verktøy, som for eksempel støtter video-, chat- og live stream-funksjoner. Alt for å lokke ungdommene når de står overfor valget av fremtidig arbeidsplass.

Oppdatert teknologi er en nøkkelfaktor som ungdommene verdsetter høyt. Enhetene, appene og programvaren som etterspørres skal også gjøre det mulig for medarbeiderne å slippe lange reiser og pendling til arbeidet når de egentlig ikke trenger å innfinne seg fysisk på kontoret fem dager i uken. Møter som like gjerne kan tas hjemmefra skaper også bedre forutsetninger for en god og sunn balanse mellom arbeid og fritid. Hele 78 % av ungdommene ønsker å ha mulighet til å jobbe hjemmefra, og det ser ut til at det finnes en økende frustrasjon dersom hjemmearbeid ikke inngår som en vanlig mulighet.

Å være fleksibel i arbeidet er det ikke bare ungdommen som ønsker. Blant de voksne medarbeiderne i undersøkelsen kan man se at 37 % ønsker å jobbe hjemmefra, mens 49 % gjerne ville jobbe hjemmefra, men kan ikke, eller velger å ikke gjøre det av andre årsaker.

Statistikk: Herfra vil ungdommene helst jobbe

78 % Hjemmefra

57 % Kontoret

48 % Sengen

39 % Kafé

38 % Stranden