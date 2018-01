Norwegian og Widerøe inngår avtale om samarbeid

Norwegian og Widerøe undertegnet fredag en samarbeidsavtale som for første gang vil gi reisende på innenriksruter i Norge mulighet til å fly sømløst med Widerøe og Norwegian. Det blir økt konkurranse på det norske innenriksnettet når Widerøe om kort tid åpner for bestilling av Norwegian-flygninger og gjennomgående reiser på sine anbudsruter i Norge.

I første omgang innebærer samarbeidet at Widerøe skal selge gjennomgående billetter med Widerøe og Norwegian på sine nettsider. Selskapene tar sikte på at billettene legges i salg i første halvdel av mars. Etter planen vil billettene også kunne kjøpes på Norwegians nettsider mot slutten av året.

– Avtalen mellom Norwegian og Widerøe bidrar til økt konkurranse på det norske innenriksmarkedet. Det betyr at de reisende får flere valgmuligheter, større fleksibilitet, kortere reisetid og ikke minst tilgang til lavere priser. Nå kan den reisende for eksempel fly med Norwegian til Trondheim og videre ut i kortbanenettet uten å måtte betale dobbel passasjeravgift, sier kommersiell direktør Thomas Ramdahl i Norwegian.

– Widerøe jobber uavbrutt med å bedre flytilbudet for våre kunder ute i Distrikts-Norge. Avtalen med Norwegian gjør at kunden får flere reisealternativ å velge mellom. I sum vil dette gi et bedre tilbud, så dette blir bra for Widerøes kunder, sier Christian Skaug, Direktør Network & Pricing i Widerøe.

Følgende ruter er inkludert i avtalen:

Oslo – Røros

Alle ruter mellom Oslo og Bergen til Sogn og Fjordane og Ørsta/Volda

Alle ruter mellom Trondheim og Helgeland (Mo i Rana, Mosjøen, Brønnøysund og Sandnessjøen)

Trondheim og Oslo til Rørvik og Namsos

Alle ruter i Nordland, Troms og Finnmark, bortsett fra Bodø – Bardufoss

Direkteruter fra Bergen til Bodø og Tromsø

Sandefjord/Kristiansand/Trondheim til Evenes