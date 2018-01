Det er nå meldt kaldere vær og vi frykter at rådyrene skal gå gjennom skaren, mens bikkjene flyter oppå. Derfor har vi nå innført ekstraordinær båndtvang, sier Lasse Krogstad i viltnemnda.

Ekstraordinær båndtvang gjelder for gamle Lardal kommune og gjelder inntil videre. Dette for å beskytte viltet mot unødvendig stress og mot den ekstrabelastningen løse hunder medfører under de rådende forhold.