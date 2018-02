Mandag 12. februar går startskuddet for årets Mammutsalg!

Bokhandler over hele landet rigger i disse dager butikken for årets store boksalg – Mammutsalget.

Over 800 papirbøker og 270 e-bøker er med på Mammutsalget i år. Utvalget er bredt, og spenner fra romaner og krim til biografier, dokumentarer, flotte praktbøker, lydbøker og mange spennende bøker for små og større barn.

Favoritter – basert på bokhandels forhåndsinnkjøp: Den niende graven av Stefan Ahnhem – krim To søstre av Åsne Seierstad – dokumentar Arv og miljø av Vigdis Hjorth – roman Gutta i trehuset med 13 etasjer av Andy Griffiths og Terry Denton – barnebok Evig populært Mammutsalget er fortsatt det største samlede boksalget i Norge; både i antall titler, og bokhandler og forlag som er med.

Det er i år 133 år siden det aller første store boksalget fant sted. — Det er bare å ta beina fatt og komme seg til bokhandelen, sier Trine Stensen, adm. direktør i Bokhandlerforeningen.

— Skal du gjøre noen bokkupp bør du gjøre dem nå, fortsetter Stensen, dra på oppdagelsesjakt blant kjente og ukjente bøker. Mammutsalget har noe for alle. Mammutsalget er godt kjent blant nordmenn flest. Så mange som 3 av 4 nordmenn kjenner til Mammutsalget og hva det innebærer. Nesten 40% av de spurte svarer at de vil handle på salget i år, viser en undersøkelse utført av Ipsos (tidl. MMI) i 2018. Viktig med mangfold Mammutsalget er et breddesalg. Blant de 807 titlene er det mange titler som har ligget høyt på bestselgerlistene. Samtidig er det også mindre kjente titler av høy kvalitet for å ivareta bredden og sørge for at det er et boksalg er for alle. — Mammutsalget er en viktig og tradisjonsrik begivenhet i norske bokhandler, hvor boklesere i hele landet finner over 800 ulike titler til en meget god pris.

Blant titlene er det både bestselgere, klassikere, barnebøker og skjulte skatter, så her tror jeg alle vil finne noe som faller i smak! sier Kristenn Einarsson, adm. direktør i Den norske Forleggerforeningen Fakta om Mammut: • Det er i år i overkant av 1000 titler totalt på salg fra over 70 forlag: 807 papirbøker og 270 eboktitler. I år er også noen få nedlastbare lydbøker med. • Over 450 bokhandlere over hele landet deltar.

• Barnebøker er den største og populære kategorien på Mammutsalget, samlet sett. Foreldre kjøper både til egne barn og som gaver til barnebursdager. Videre er romaner, håndarbeidsbøker og krigslitteratur alltid populære titler på Mammutsalg.

• Over 80% av årets titler har aldri vært på Mammutsalg før.

• Mammutsalget er et samarbeid mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen.

Oversikt over årets titler finnes på:

• Mammutsalget egen nettside: http://www.mammutsalg.com.

• Nettversjonen av Mammutkatalogen: http://bit.ly/2BNAfhM