Larviksfirma fikk skryt for sitt arbeide

Fremdriften i betongarbeidet til Thunberg har gått svært godt og som planlagt, til tross for at vi har hatt utfordringer med vannlekkasje i Det nye Nasjonalmuseet, sier prosjektleder Frank Jensen i Statsbygg.

Thunberg Entrepremnør AS utfører samtlige betonggulv til Det nye Nasjonalmuseet på Vestbanetomta i Oslo, foruten en entreprise med konstruksjonsbetongen som AF Anlegg står for. Alt av påstøpsarbeider og gulvsparkling står Larvik-selskapet Thunberg for. Onsdag formiddag markerte byggherren Statsbygg så langt perfekt utført arbeid fra Thunberg-ansatte på Det nye Nasjonalmuseet.

– Statsbygg har gitt oss en påskjønnelse på grunn av fremdriften vi har holdt. Vi synes at det er spesielt hyggelig at de som utfører det fysiske arbeidet blir fremhevet i denne sammenhengen. Betongarbeiderne våre er kjempeflinke, og jeg våger å påstå at de er Norges beste i sitt fag. De fortjener denne påskjønnelsen fra Statsbygg, sier anleggsleder Hans Holtan i Thunberg Entreprenør til Byggeindustrien.

40.000 kvadratmeter

Hittil har Larvik-selskapet støpt 17.800 kvadratmeter med 1.580 kubikkmeter betong. Totalt skal Thunberg Entreprenør levere 2.500 kubikkmeter betong fordelt på rundt 40.000 kvadratmeter gulv. Miljøbetongen, som leveres fra Unicon, er i klasse A og krever spesielle resepter.

– Vi skal også legge betong med tilslag av Lysitt-stein og titanoxyd, som gjør at betongen får en lys farge. Nesten 3.500 kvadratmeter blir dekket med 500 kubikkmeter av denne typen betongen. Steinen fraktes med båt fra Egersund til NorBetong på Slemmestad i Buskerud, og derfra med bil hit til Nasjonalmuseet, sier daglig leder Lars Thunberg.

– Nytt i Oslo

Han hevder at Lysitt ikke har blitt brukt i byggeprosjekter i Oslo tidligere.

– Så vidt jeg kjenner til, har ikke denne steintypen blitt brukt i Oslo før. Lysitt skaper en veldig fin og spesiell steinoverflate. Betongen med Lysitt krever at NorBetong bare leverer til dette prosjektet i løpet av byggetiden. Lysittbetongen kan ikke produseres sammen med den vanlige ferdigbetongproduksjonen, blant annet på grunn av misfarging av sementen, sier Thunberg.

Totalt har betongkontrakten ved Det nye Nasjonalmuseet til Thunberg Entreprenør en kontraktsverdi på 30 millioner kroner, som er rekord for Larvik-selskapet.

– I dag er det en milepelsmarkering fordi vi har nådd et av målene våre i fremdriften vår. Fra vi startet 10. oktober i fjor, har vi støpt 33 etapper. Alle disse har vi støpt på forhånd planlagte tidspunkter. Vi hadde planlagt å støpe 1000 kvadratmeter i uka, men har landet på 1070 kvadratmeter, og det må vi si oss svært fornøyd med, sier Thunberg.