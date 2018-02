Bunkrer stearinlys som kriseberedskap

Tilgang på levende lys er viktigere enn vann og mat for nordmenn i en krisesituasjon, viser undersøkelse

Åtte av ti nordmenn har stearinlys som kriseberedskap hjemme om strømmen skulle forsvinne over noen dager på vinteren. Mens tilgang på fyringsved, kontanter og radio med batterier er det verre med. Det går fram av en landsomfattende spørreundersøkelse YouGov har gjort for forsikringsselskapet If.

– I vinter har det vært flere større strømutfall flere steder i landet. Tusenvis av mennesker har vært uten strøm i flere dager. Det bekymrer oss at mange er dårlig forberedt på en krisesituasjon som pågår over tid, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If.

Han peker på at kulde og store snømengder gjør oss som mennesker enda mer sårbare enn om sommeren.

– Er strømmen borte, synker temperaturen raskt i boligen til under frysepunktet hvis du ikke har alternative oppvarmingskilder, sier Clementz.

Bare halvparten i undersøkelsen svarer at de har lagret fyringsved som annen oppvarmingmåte enn elektriske varmeovner.

Mens stearinlys (80 %), lommelykt med batterier (74 %) og fyrstikker (73 %) finnes i det fleste hjem, er det dårligere stilt med radio med batterier (38 %), kontanter (38 %) og kokeapparat som går på gass eller rødsprit (26 %). Bare 30 % har vannflasker eller beholder med drikkevann dersom vannet skulle forsvinne eller være umulig å drikke en periode.

– En krisesituasjon kan oppstå på flere måter, for eksempel på grunn av storm eller orkan, oversvømmelse eller kraftig snøfall. Det er greit å ha tingene som myndighetene anbefaler å ha i hus, uten at du skal skal overdrive og bli en såkalt doomsday prepper av den grunn, sier Clementz i If.

– Å være uten strøm i en lang periode har flere og større konsekvenser i hverdagen enn hva folk kanskje klarer å ta inn over seg. Det ser vi som forsikringsselskap blant annet når ekstremvær og storflom rammer titusener av mennesker, sier han.