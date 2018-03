Jakker og mobiler er påsketyvens favoritt

25 prosent av alle skader på reiseforsikringen i påsken er ødelagte og stjålne jakker. Tett fulgt av mobilskader.

Tallene er hentet fra Frende Forsikring påskestatistikk.

– Mange har dyre vinterklær og oppbevarer verdisaker i lommene. Det er et lette bytter for tyver, sier Petter Lassen, som er skadesjef i Frende.

Slenger du fra deg en Moncler, Canada Goose, JPS eller Parajumper i ubetjent garderobe, enten det er på en varmestue, på after-ski eller et utested, er det som å be om trøbbel.

– For noen blir misunnelsen eller fristelsen for stor, andre ser sitt snitt til lett-tjente penger. Resultatet er at jakka blir borte, sier Lassen. Han venter et rush av skademeldinger etter påske.

Spesielt ungdom og unge voksne er utsatt, fordi de har med seg stadig større verdier på tur, melder forsikringsselskapet Frende. Det er fire ganger mer sannsynlig at en melding om reiseskade kommer fra ungdom eller unge voksne, enn fra eldre reisende.

De hyppigste skadetypene i påsken 2017

Reisegods (45 %)

Reisesyke (25 %)

Avbestilling (15 %)

Forsinkelse (10 %)

Kilde: Frende Forsikring

Bagasjeskader mest utbredt i påsken

Nesten halvparten av alle skader nordmenn opplever på reise i påsken handler om bagasje.

– I 2017 så vi at 45 prosent av alle skadene i påsken handlet om mistet eller skadet bagasje. 30 prosent av bagasjemeldingene vi fikk var mobilskader, mens 30 prosent var tyveri av diverse reisegods, sier Lassen.

Typiske skader er dyre mobiler, nettbrett, solbriller og merkeklær som blir stjålet eller ødelagt.

Sykdom tre ganger så dyrt som tyveri

I antall er tyveri og tap av reisegods, forsikringsbransjens definisjon på eiendelene du har med deg, den største posten i skadetallene fra Finans Norge. I fjor ble det meldt over 95 000 skader på reisegods til norske forsikringsselskap. I totalantall kommer reisesyke like bak med litt over 94 000 skader, men i utbetalinger er det enorm forskjell på de to postene.

– Tyveri og tap av reisegods utgjorde snaut 320 millioner kroner for bransjen, mens reisesykdom var nesten tre ganger så kostbart med sine 965 millioner, sier Petter Lassen.

Ikke overvurder egne evner

Så selv om det er enormt irriterende å bli frastjålet eiendeler på reise, er det hvis man blir syk at pengene virkelig begynner å rulle.

– I snitt kostet hvert tyveri på reise i 2017 snaut 3350 kroner, mens hver reisesykdom summerte seg til 10 231 kroner, forteller Lassen. Forsikringsbransjen minner derfor om årvåkenhet på påskeferie i år, enten du skal reise langt og oppleve varmen og ukjent farvann eller du skal på hytta og bevege deg i kjente skiløyper.

– Ikke overvurder egne evner, påskeferien blir like hyggelig om du ikke drar på de siste ti prosentene i skibakken, mener skadesjefen.

Norgesferie på vei opp?

Totaltallene for bransjen i 2017 viser at både antallet og utgiftene til tapt reisegods og reisesyke gikk ned i 2017, sammenlignet med året før. Avbestillinger og samleposten «andre skader» går motsatt vei.

– Det er ikke godt å si akkurat hvorfor antallet og utgiftene gikk litt nedover i 2017, men kanskje har den lave kronekursen gjort at flere tok Norgesferie i fjor? Da kan det være at folk beveget seg i mer kjente omgivelser og at mange unngikk velkjente reisesykdommer som vi ikke ser like ofte på Norgesferie, sier Petter Lassen.

For tredje året på rad er uansett det svimlende totale erstatningsbeløpet for reiseskader på over 2 milliarder kroner.