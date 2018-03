Frode Bergan fra Styrvold i Vestfold ble valgt til ny leder i Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk (FNR) Vestfold.

Foreningen jobber rett og slett for en bedre rovdyrpolitikk slik at utmarksressursene kan brukes av beitende bufe. Uttak av skadedyr skal skje raskt og effektivt.

En fullsatt årsmøtesal på Gavelstad Gjestegård fikk onsdag kveld med seg gode fagforedrag av seniorforsker John Odden fra Norsk institutt for naturforskning NINA , Jørund Ruud leder i Rovviltnemda region 2 og Nils Solberg styreleder i FNR.