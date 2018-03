Riktig øl til påskemiddagen….

Påske er tid for kos. Vi nyter lam, grillpølser, kvikklunsj, appelsiner og påskeegg. Og til all denne gode maten må vi jo ha godt drikke! Så hva skal du ta med deg fra butikkhyllen eller polet på vei til fjells – eller på verandaen hjemme? Ringnes’ ølekspert Emma Bjørke Wellén gir deg noen gode tips.

Lam har godt med aroma, kraftigheten varierer mellom yngre og eldre lam. Disse tydelige og til dels stramme aromaene gjør at lammekjøtt fint kan håndtere en del krydder, og spesielt hvitløk og timian er nydelig. Smaken fra lammekjøtt kommer blant annet fra thymol, som også gir timian sin aroma, og slik er de med på å fremheve hverandres egenskaper. Rosmarin er også et nydelig akkompagnement til lam.

En IPA med sitt aromatiske humlepreg er en god match, og humle er også en fin pallettrenser som bryter med fettet i kjøtt og tilbehør. Det samme gjør alkohol – som også fungerer som en smaksforsterker – og en typeriktig IPA har et ypperlig alkoholnivå for å pares med mat. Ekstra godt blir det om IPAen har en god maltkropp som gir sødme og balanse til den kraftige lammesmaken. Er den derimot altfor bitter kan dette overskygge lammet.

En Saison, Farmhouse Ale eller Gårdsøl kan også spille godt på lag med lam, spesielt dersom den er relativt kraftig. Det samme kan både Brown Ale, Stout og en fyldig mørk lager som bayer eller bokkøl, som med sin sødme vil kan balansere den stramme, syrlige og salte smaken. Har du igjen et godt juleøl i skapet, så kan det være en «1+1=3 match»! Velger du et mørkt øl, bør ikke maltpreget være for brent til denne typen mat. Et øl med godt med fruktighet som en belgisk dubbel vil også kunne harmonere godt med påskelammet. Er du i det vågale hjørnet kan du prøve deg på en Oud Bruin.

Å tenne bål og grille pølser hører påskeferien til. Også her er øl en selvsagt følgesvenn. En IPA passer fortreffelig også med pølser, det samme gjør en leskende Pils og en frisk Pale Ale. En Farmhouse Ale med litt røykmalt, Kellerbier og Dunkelweizen kan være spennende alternativer. Til de mer kraftige, tyske pølsene er en Dunkelweiz eller Kölsch å anbefale. Kölsch er en ølstil vi ikke kjenner så godt til i Norge, men den fortjener absolutt en plass på bordet – eller ved bålet. Den er en slags hybrid mellom lager og ale, den er overgjæret og deretter lagret ved kald temperatur. Med bruk av hvete og den særegne Kølschgjæren, får vi en karakteristisk fruktighet, med hint av rieslingsvins eplesyre og pæresødme. En Kölsch er lys og gyllen, med middels bitterhet, og den er svært forfriskende og behagelig i munnen. Den kan ses på som et litt mykere, fyldigere og rundere alternativ til pilsen, og er en forfriskende tørsteslukker. Kölsch er en klassisk kombinasjon med bratwurst og sauerkraut.

Til lysere kjøtt som skinkestek og kalkun er bayer eller bokkøl gode alternativer (stekeskorpe på maten passer godt med øl med røstet malt), men lysere øl passer også godt. Wit, hveteøl eller en pale ale vil stort sett være gode matcher. Er det kylling eller høns med kraftig tilbehør som står på menyen kan både pils, blonde, saison, geuze, pale ale, dunkelweizen eller en amber ale være med på å løfte retten. Husk samme intensitet i ølet som i maten.

Og hva skal vi kose oss med i solveggen? Det finnes noen gode påskeøl både i butikken og på polet, selv om dette er en tradisjon som står svakere enn de kjente juleølene. En session IPA, NEIPA, en frisk wit eller et friskt og fruktig surøl er alle gode alternativer – og selvsagt en leskende, crisp pils.

Hva med påskeklassikerne appelsin og Kvikk-Lunsj og sjokoladen i påskeegget? I en klassisk wit er det tilsatt sitrusskall, og både wit og et lett surøl med sitrusfrukt eller andre friske tropiske frukter er ypperlige akkompagnement til påskeappelsinen. Og øl og sjokolade er en utmerket kombinasjon. Sødme pluss sødme i kombinasjonen sjokolade og maltrike, sødmefylte øl som en belgisk dubbel, bokkøl eller porter er en sikker vinner, mens kontrasten mellom et syrlig øl som kriek eller framboise og sjokolade er en kombinasjon som har vunnet over mange inn i ølets verden.

God påske