Nå blir turistløypene i Lardalskogene enda bedre blåmerket.

I dag ble Turistforeningens merkestolper kjørt ut i Lardalskogene. Hans Lauritz Sogn og Ole Wiik lastet løypemaskinen med nye blåmerkede stolper som skal settes ned når snøen blir borte. I dag var det løypene ut fra Grorud i Siljan som skulle få sine nye stolper.

Vindfjellsamarbeidet og Turistforeningen har et godt samarbeide og bidrar til et fantastisk løypenett, sommer som vinter.

Vindfjellsamarbeidet er et samarbeid mellom kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. Målet med samarbeidet er å legge til rette for et godt friluftstilbud i Vindfjelltraktene, i første omgang vinterstid med preparerte skiløyper for turgåere. Løypenettet strekker seg over ca. 120km med preparerte skiløyper.