Rekordstor oppslutning om strandrydding

Økt oppmerksomhet rundt plastforsøpling i havet gjør at frivillige strømmer til Strandryddedagen.

Du kan ikke ha unngått å få det med deg på en eller annen måte: Havet oversvømmes av plast og annet avfall. Hvis vi ikke tar tak, kan vi ha mer plast enn fisk i havet innen 2050. Medieoppslagene rundt dette har vært mange, og stadig flere vil bidra til å redusere problemet.

– I fjor deltok nesten 49 000 frivillige i ryddeaksjoner på strendene langs kysten og i innlandet. Oppmøtet var rekordstort, og en økning på over 160 prosent fra året før, sier daglig leder Lise Keilty Gulbransen i organisasjonen Hold Norge Rent.

Til tross for rekorden i fjor, håper de på dobbelt så mange deltakere i årets ryddeaksjoner.

– Nærmere 75 000 frivillige har allerede registrert seg til innsats gjennom portalen vår. Dette slår alle tidligere rekorder, og vi er på god vei mot å nå målet som er 100 000 strandryddere i 2018, sier Gulbransen.

Strandryddedagen er en kollektiv ryddedugnad som har vært organisert av Hold Norge Rent siden 2011. Avfallet som samles inn kan leveres gratis hos Ragn-Sells. Gjenvinningsbedriften setter også ut containere til strandryddeaksjoner der det er aktuelt.

– I fjor ble det samlet inn opp mot 1400 tonn søppel langs norske strender. Over 2200 km med strandlinje ble ryddet, sier direktør for bærekraft Cecilie Lind i Ragn-Sells.

De tre siste årene har Strandryddedagen markert avslutningen på strandryddeuken.

I år arrangeres strandryddeuken fra 30. april til 6. mai, med selve Strandryddedagen 5. mai som høydepunktet.

Plast er problemet

– Vi ser at det store engasjementet som ble utløst av den strandede hvalen på Sotra i fjor, fortsetter for fullt i år, sier Lind i Ragn-Sells.

Ragn-Sells er samarbeidspartner og en av hovedsponsorene for Strandryddedagen. Men avfall fra strandrydding kan leveres gratis til deres gjenvinningsstasjoner året rundt, så lenge man har registrert seg på ryddeportalen til Hold Norge Rent.

– Det å bidra til å ta vare på havet gir mening i en videre kontekst. Havet er en viktig kilde til mat for en stadig voksende befolkning, samtidig som havbaserte næringer utgjør en stor del av Norges eksportinntekter, sier Lind.

Siden oppstarten i 2011 har engasjementet for å delta i strandrydding økt år for år, med en foreløpig kjemperekord i fjor. Helt siden starten har det vært klart at det er plast som er hovedproblemet.

– Tallene fra Hold Norge Rent viser at 76 prosent av avfallet som ble ryddet fra norske strender i fjor var plast. Det samme viser internasjonale funn, sier Lind.

Marin forsøpling er et internasjonalt problem uten landegrenser, og en trussel mot livet i havet, påpeker hun.

– Det virker som det begynner å gå opp for flere at det er et problem, og vi er veldig glade for at vi nå ser en eksplosjon i antall frivillige som stiller opp for å ta tak i dette, sier Ragn-Sells-direktøren.

Ryddetokt langs kysten

Nytt av året er at seilskuta S/S Vega legger ut på tokt langs kysten av Sør-Norge for å skape ekstra blest om saken.

– Vi la fra kai i Oslo 18. april, og skal seile til Runde i Møre og Romsdal og tilbake. På selve Strandryddedagen vil skuta ligge ved kai i Haugesund, sier Lise Keilty Gulbransen i Hold Norge Rent.

Ekspedisjonen gjøres i samarbeid med blant andre Ragn-Sells, NIVA og WWF. Underveis vil det tas vannprøver og gjøres annet forskningsarbeid fra båten.

– Målet er å bevisstgjøre enda flere til å gjøre noe med marin forsøpling. Samtidig kan vi innhente kunnskap om hvilke utfordringer frivillige, kommunene og andre har lokalt langs kysten. Mer kunnskap gjør det lettere å få bukt med problemet, sier Gulbransen.