Slik holder du brunsneglene unna

I sommer blir det minst like mange brunsnegler som i fjor, varsler fagfolk. Her får du vite hvordan du beskytter blomstene og plantene dine.

– Brunsneglen vil helt sikkert bli spredd til nye områder rundt i Norge også i år. Der den har kommet til i løpet av de siste årene, kan vi vente at de blir flere. De formerer seg raskt, sier kommunikasjonsrådgiver Erling Fløistad i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Denne vinteren har heller ikke gjort noe innhugg i bestanden selv om det har vært kaldt og mye snø.

– I områder der det har vært mye snø, har de hatt god varmebeskyttelse, sier Fløistad.

Han mener hageeiere må være foreberedt på at det blir minst like mange snegler i år som i fjor.

Liker ikke kobber

En stadig vanligere metode å beskytte blomster og planter på, er å benytte kobbertape som en barriere. Tapen festes rundt potter, blomsterkasser og dyrkingskasser, eller rundt busker og planter i hagen,

– Snegler liker ikke kobber, så de snur umiddelbart når de kommer i kontakt med kobberet i tapen, sier Kirsti Skogholm i Biltema.

Kobbertape er praktisk fordi den er enkel å feste, og kan festes på det meste.

– Bare pass på å vaske godt der tapen skal festes, da sitter den bedre. Sjekk også at det ikke henger kvister eller planter ned over tapen som sneglene kan bruke som bro, sier hun.

Det er også viktig at endene på tapen møtes, så det ikke er åpninger der sneglen kan krype i mellom. Tapen må sitte rundt hele gjenstanden som skal beskyttes.

– Effekten av tapen varer i flere sesonger. Når det er rundt 15 grader i luften kan man feste kobbertapen.

Også sneglegele er effektivt mot snegler, og danner på samme måte som kobber en barriere som sneglene ikke kan krype over.

– Geleen beskytter opp mot to uker og kan påføres direkte på bakken eller andre harde underlag. Den kan også brukes på loddrette flater og hengende krukker, sier Skogholm.

Andre tips mot brunsnegler

Snegler liker ikke skarpe gjenstander som grus, bark og flis. Lag gjerne «veier» av grus eller bark i hagen, som er vanskelig for sneglene å passere, eller strø flis i bedene. Flis av rododendronkvister har vist seg å ha god effekt.

Det finnes også strømgjerder å få kjøpt, eller man kan bruke kobberbånd som kan monteres rundt hele hagen.

Brunskogsneglen liker ikke lukten av lavendel og hvitløk. Planter du disse i hagen kan det ha god effekt.

Du kan også legge kaffegrut i komposten. Sneglene tåler ikke store doser med koffein.

Noen legger fuglefrø på bakken for å lokke fuglene til å spise både frø og snegler. Faren er at du da risikerer å få rotter i hagen også.

Sneglefeller med øl kan også være et bra tiltak for å kvitte seg med, eller holde sneglene unna.

Finn ut hvor de gjemmer seg

Brunsneglen er mest aktiv om kvelden og natten.

– Hvis du venter til sola går ned, kan du se at de kommer krypende fram. Da vet du hvor de skjuler seg på dagtid. Ofte gjemmer de seg i kompost og i høyt gress eller ugress. Hvis du fjerner sneglenes gjemmesteder i et område vil det automatisk bli færre snegler der over tid, sier Kirsti Skogholm i Biltema.