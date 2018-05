Lommetyven elsker også 17. mai

Ha en hånd på flagget og en på lommeboka. Vær ekstra oppmerksom på eiendelene dine på steder med mye folk, råder forsikringsbransjen.

Ifølge politiet er 17. mai den dagen i året det meldes flest lommetyveri i hovedstaden. Også i resten av landet er du spesielt tyveriutsatt på steder med mye folk.

– 17. mai er hektisk for mange, og ofte er oppmerksomheten din rettet mot barnetog eller underholdning og folkemengden står tett. Dessuten er lommetyver er eksperter på å distrahere, sier Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonssjef i Frende Forsikring. Hun kaller 17. maifeiringen et eldorado for lommetyver.

Turister og tyver

– Den fantastiske feiringen av nasjonaldagen vår tiltrekker seg ikke bare turister, men også tyver. Mobiltelefoner, kostbare solbriller og dyre merkevesker er lett omsettelig, og lommebøkene er fremdeles fulle av kontanter til is og brus og bonger, selv om stadig flere bruker mobilen når de betaler, sier Slettemoen.

Forsikringsbransjen anbefaler at du kun tar med deg det aller nødvendigste av verdisaker og kontanter, og oppbevarer dem tett på kroppen.

– Vi registrerer tyverier både fra lommer, vesker og barnevogner, fra kafébord og garderober. Det er ikke bare på storbyferie du må passe på tingene dine, det gjelder også i folkemylderet på nasjonaldagen, sier hun.

20.000 tyverier

Hvert femte erstatningskrav som meldes på reiseforsikringen er tyveri, og 17. mai er en typisk skadedato. Forsikringsbransjen utbetaler erstatning for rundt 20.000 tyverier i året, antallet øker hvert år. I fjor ble det utbetalt nær 320 millioner kroner i erstatning tapt og stjålet reisegods, viser tall fra Finans Norge, nær halvparten av dette er tyveri.

– Reisegods er forsikringsbransjens betegnelse for personlige eiendeler du har med deg, forklarer Slettemoen. En helårs reiseforsikring gjelder nemlig fra du forlater hjemmeadressen, ikke bare på ferie.

Pass på tingene dine

Tyveri, ran og skadeverk er typiske skader som dekkes på reiseforsikringen.

– Uhell er vanligvis ikke dekket. Faller mobilen fra lommen eller bordet, vesken forsvinner fra solryggen, eller jakken blir stjålet mens du er i baren, kunne du som regel passet bedre på tingene dine, sier Slettemoen.

Kontakt politiet hvis du blir utsatt for tyveri. Få alltid en kopi av anmeldelsen om du vil ha igjen penger fra forsikringsselskapet.

Sikre bunaden

Har du planer om å bruke bunad 17. mai, kan det være lurt å tegne egen forsikring for den.

– Ofte koster en bunad mellom 30.000 og 100.000 kroner. Med bunadsforsikring kan du få dekket alle slags skader på bunaden din, også de du er skyld i selv, sier Heidi Slettemoen.

Typiske skader er flekker, brente hull og stoff som blir revet på spisse kanter, eller skader etter brann og ufrivillige opphold i sjø eller vann.