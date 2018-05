Vikersund tildelt skiflygings-VM i 2022

Vikersund er tildelt skiflygings-VM i 2022. Det ble klart på FIS-kongressen i Hellas torsdag 17. mai. Det var imidlertid ingen voldsom spenning rundt avgjørelsen – Vikersund var nemlig eneste kandidat.

– Det blir fantastisk å ønske hele hoppverdenen velkommen til VM i verdens største hoppbakke i 2022. Engasjementet i Vikersund er imponerende, og et VM betyr ekstra motivasjon for alle frivillige som legger ned en helt avgjørende innsats for at dette skal bli vellykket, sier skipresident Erik Røste ifølge NTB.