NRK-streiken er over

– Jeg er fornøyd med at det har blitt enighet om en løsning, og at streiken blant Norsk Journalistlags medlemmer i NRK nå er over, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

De streikende medarbeiderne i NRK går tilbake til jobb fra midnatt. – Løsningen er innenfor de inntektspolitiske forutsetningene, og det er også enighet om hvordan kompetansespørsmål og vikaravlønning skal håndteres, sier Bratten. Avtalen innebærer blant annet at journalistene får et generelt tillegg på 2,8 prosent per 1. juni, minimum kr 18 100, og at det avsettes en pott på 500 kroner per NJ-medlem til lokale forhandlinger. Løsningen innebærer også at tilkallingsvikarer lønnes på samme måte som fast ansatte.