Sauer sikrer åpne landskap

I disse dager slippes 2,1 millioner sauer ut på norske beiter. Det er svært viktig for å hindre gjengroing av kulturlandskapet.

– Sauene og geitene som gresser rundt på norske marker gjør en stor jobb med å holde kulturlandskapet åpent, sier assisterende hotellsjef Tone Nordvik ved Hotell Union Geiranger.

Hadde det ikke vært for at over to millioner sauer, og rundt 40 000 geiter hvert år forsynte seg av gress, busker og småtrær over det ganske land, hadde det vakre landskapet fort grodd igjen.

– Vi har en kulturarv vi skal ta vare på som er viktig for hele landet. I Geiranger har vi lagt stor vekt på å holde beitedyr for å holde landskapet åpent, men mange steder gror det igjen, sier hun.

Også turistnæringen er avhengig av at kulturlandskapet bevares.

– Turistene kommer for å se den storslagne naturen og fjorden. Uten beitedyrene ville det i løpet av få år ha vokst igjen med skog og annen vegetasjon, sier Nordvik.

– Spiser for lite sau og lam

Skal beitedyrene fortsette å gresse, må det være lønnsomt å drive småbruk og holde dyr. Bøndene trenger å selge kjøttet når sesongen er over.

– I dag selges og spises det for lite kjøtt av sau, lam og geit. Resultatt er et ikke ubetydelig overskuddslager av sau og lam som fører til at sauebøndene taper penger, sier Ole G. Hertzenberg i Norsk Sau og Geit.

Hvert år selges det cirka fire ganger så mye storfe- og kalvekjøtt som kjøtt fra sau og lam. De siste 30 årene har forbruket av storfekjøtt, svinekjøtt og fjørfekjøtt økt, mens forbruket av lammekjøtt har gått ned med 20 prosent, ifølge tall fra Animalia.

– Hovedproblemet er at mange butikker kun tar inn lamme- og geitekjøtt i sesongene høst, jul og påske. Dermed venner ikke folk seg til å nyte kjøttet også andre deler av året, sier Hertzenberg.

Hver uke kontaktes Norsk Sau og Geit av folk som ønsker å få tak i lammekjøtt.

– De som har fått smaken på kjøttet fortviler over at det er så vanskelig å få tak i, sier han.

Hertzenberg mener kjøttindustrien også har en jobb å gjøre.

– Det må satses mer på produkter som er enkle å tilberede i en travel hverdag. Dessuten må folk få mer informasjon om hva lammekjøtt kan brukes til, og hvordan de kan tilberede det, sier han.

Sommerlam

Ifølge Hertzenberg er det norske folk tjent med å spise mer lam. Det er sunt og godt, og kan brukes til det meste.

– For mange er det en vanesak å velge storfe. Men lamme- og sauekjøtt er rikt på smak. Det kan like gjerne brukes som kjøttboller til spagetti, i taco eller som grillmat som kjøtt fra okse, svin eller kylling, sier han.

Den 2. juni serverer lamme- og geitebønder grillet kjøtt utenfor mer enn 110 butikker over hele landet for å vekke interessen for lammekjøtt.

– Hvis folk får øynene opp for hvor mye godt man kan lage med kjøtt fra lam, sau og geit håper vi også dagligvarebutikkene vil tilby mer av dette fine kjøttet gjennom hele året, sier Hertzenberg.

Her kan du smake på grillmat den 2. juni: Les mer.