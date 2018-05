Sveriges nest vakreste togreise ligger i Nord-Norge!

Den naturskjønne togreisen mellom Lidköping og Mariestad har blitt kåret til den vakreste togreisen i Sverige av landets reisende. Men på plassen rett bak finner vi en togreise som faktisk ligger nordpå!

Svenske SJ står bak konkurransen der ansatte og reisende har nominert tolv bidrag som siden skulle stemmes over blant de svenske reisende. På andreplass finner vi den fantastiske reisen mellom Kiruna og Narvik. På nettsidene til SJ omtales reisen på følgende vis i forbindelse med kåringen:

«En magisk tågresa genom fjällvärlden via Riksgränsen och längs branta bergsväggar vid Ofotfjorden vid Narvik. En fantastisk kombination av vatten, berg och grönska där du får uppleva både Sverige och Norge på samma resa.»

Karin Starkman Ahlstedt, kommunikasjonsstrateg i SJ synes det bare er positivt at det den «norske» strekningen tok den nest gjeveste pallplasseringen.

– For oss i SJ er strekningen mellom Kiruna og Narvik på sett og vise vår siste villmark, og er både eksotisk og vakker. Det er kanskje kjent for så mange nordmenn, men svært mange svensker drømmer faktisk om at de en gang i livet skal kjøre denne strekningen.

Mange vakre togreiser

Det var mange vakre strekninger blant de nominerte, og det var en jevn kamp – spesielt i toppen. Vinneren i den svenske avstemningen var reisen mellom de to byene Lidköping og Maristad. I følge lokomotivfører Sofia Lundborg som kjører strekningen hver dag var det en klok avgjørelse av det svenske folk.

– Det er flott å kjøre et tog med så vakkert landskap rett ved siden av banen. Hjortene på slettene, utsikt over Vänern, pittoreske stasjonshus og til og med sjøørn har jeg sett. Å ha slike utsikter utenfor førerhuset gjør det litt morsomt å jobbe, sier hun.

På tredjeplass finner vi reisen mellom Järvsö og Ånge, som anses for å være en vakreste delene av det som i Vserige omtales som «Norra stambanen». Turen går forbi de vakre innsjøene Letssjön, Storsjön og den store Hennan med fjellene i bakgrunnen. Området er preget av vann, bølgende åser og vakre Hälsingegårdar – en tradisjonell gårdstype man finner flere av i dette området.

SJ opererer daglig 1100 avganger fra 275 stasjoner – fra Narvik i nord til København i sør og fra Stockholm i øst til Oslo i vest. I midten av april lanserte SJ konkurransen Sveriges vakreste togreise. Les mer om konkurransen her.