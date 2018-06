Samtidig som netthandelen øker vil stadig flere ha varene levert direkte på døra. Det nye transport – og logistikkselskapet Easy2You lover lettvint levering rett hjem.

Det er ingen tvil om at netthandelen stiger kraftig. Samtidig ser vi en tydelig utvikling der folk flest ønsker å få varene levert direkte på døra. Tiden der en må gå i butikk for å hente varene er snart over, sier Espen Slyngstad, administrerende direktør i Easy2You. – Denne trenden ser vi i flere av våre naboland. Derfor tilbyr nå Easy2You lettvinte leveringsløsninger for sine bedriftskunder, helt i tråd med utviklingen.

– Vi ser også hvor viktig det er å være fleksible overfor bedrifter. Der andre distributører kan oppleves som firkantede, tilbyr vi mer valgfrihet og lettvinte løsninger som passer deres behov.

Det er de to transport- og logistikkfirmaene Kvikkas og Norpost som nå slår seg sammen i det nye selskapet Easy2You. Selskapet skal drive med distribusjon og hjemlevering, i tillegg til at de kan planlegge og utføre omfattende transport- og logistikktjenester. Easy2You eies av det Ålesundsbaserte investeringsselskapet Novela, som består av 21 næringslivsaktører i regionen.

Lover å levere mer

Easy2You dekker hele landet og selskapet har over 800 ansatte, 450 biler og en rekke samarbeidspartnere og underleverandører. – Både Kvikkas og Norpost har lang erfaring i bransjen. Vi vet hvor mye det betyr for bedrifter å nå frem til sluttmottaker på en profesjonell og effektiv måte. Derfor lover vi å levere mer, som en forlenget arm i kjøpsreisen, sier Espen Slyngstad.

Easy2You leverer både uadressert og adressert post. I tillegg har de konsesjon på å distribuere lørdagsaviser. Easy2You distribuerer også stykkgods i hele Norge for ulike bedrifter og er opptatt av å skreddersy løsningene slik at de passer til bedriftenes behov.