Årets jordbærsesong 2018

Det knytter seg alltid stor forventning til årets norske jordbærsesong. Kommer de tidlig? Blir det mye? Når er de på topp? Vi elsker jordbær, og vi spiser i snitt ca. 3 kg. per person i året.

– Årets norske sesong er godt i gang, og til St.Hans er det nok jordbær til alle i hele landet. Den knallvarme våren satte i gang modningen tidligere enn normalt, og ga oss en uvanlig tidlig start, men nå er vi tilbake til mer normale natte-temperaturer og en mer vanlig modning. I disse dager starter plukkingen i innlandet og vi ser store, fine og søte jordbær på vei ut i butikkene. Det er bare å glede seg, lover Gerd Byermoen i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Norske jordbær har hatt en god oppvekst – det er derfor de smaker så godt

Vårt nordiske klima gir oss de deiligste, søteste bærene. Det er lange lyse dager og kjølige netter som gjør at modningstiden går relativt sakte og bærene får sin karakteristiske gode smak. Det dyrkes omtrent 10 ulike sorter for salg i butikk i Norge i år. Disse sortene velges ut for å passe optimalt til jorden og klimaet der de skal dyrkes, og for å strekke sesongen lengst mulig. Noen sorter kommer tidlig på våren, andre senere på sommeren. Smak og utseende er selvsagt også viktig når sortene velges ut.

Jordbær passer til alle dagens måltider

Det aller beste med jordbær er å spise dem som de er – direkte fra kurven. Men de kan også bidra til å gjøre alle dagens måltider sommerlige og fristende. Til frokost, på brødskiven eller på yoghurten sammen med noen knuste nøtter. Som deilig dessert i matboksen eller i en salat. Jordbær smaker nydelig sammen med spekemat og ost, og sist men ikke minst er sommerens kanskje aller beste dessert jordbær med is eller fløte. Alle liker hjemmelaget smoothie med jordbær, og vil du spise is hver dag, er det bare å fryse smoothien så har du verdens beste smooth-is.

Jordbær er godt for oss

I tillegg til at de smaker utrolig godt, har også kroppen glede av jordbær. De har et høyt innhold av vitamin C og øker opptaket av jern fra andre matvarer. I tillegg er vitamin C viktig for hud, hår og immunforsvaret vårt. Jordbær er også en kilde til folat som bidrar til å redusere tretthet og utmattelse, samt kostfiber som er gunstig for fordøyelsen og gir en god magefølelse. Det er altså ikke bare godt, med også nyttig å spise jordbær.