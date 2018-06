NORDGARDSETRA ÅPNER TIL HELGA

Nordgardsetra er nå klar for sesongåpning. Kuer, kalver, hester, sauer, høner og seterjenter er allerede på plass, og grisene kommer en av dagene.

Lørdag blir det offisiell åpning, hvor ordfører Rune Høiseth vil kaste glans over dagen. Søndag er det gudstjeneste med barnedåp, og Liv Kristin Aasestad vil spille fiolin.

Ellers blir det program i helgene i hele sommer.

Setra er åpen for besøk alle dager, og det koster ikke noe å komme. Alle dager er det salg av vafler og drikke. Lørdager og søndager blir det også rømmegrøt å få kjøpt.

Nordgardsetra er et eldorado for ungene. Dyra er snille og vant med folk. Brian, som er gift med setersjefen, vil kjøre med hest og vogn de fleste helgene i sommer. Nytt av året er et halmhoppehus, som passer for barn fra 3 år og oppover.

For de som ønsker litt trim og historie, er det merka en sti til ei bjønnestille i nærheten. Her ble det skutt bjørn for ca 100 år siden.

Nordgardsetra drives av Vestfold 4H, som også arrangerer kurs og leirer for ungdom på setra. Setra ligger ca to km nord for Vindfjelltunet ved veien mellom Lardal og Skien, og det er bilvei helt fram.

Denne blide gjengen ønsker alle velkommen til Nordgardsetra i sommer. Fra venstre: Brian Andersen (gift med setersjefen), Dagny Hagen (7. året som seterjente på Nordgardsetra), Sunniva med det to måneder gamle «ullnøstet», hvalpen Iris i armene. (Iris er veldig tillitsfull og glad i små barn), setersjef på 3. året: Helene Bøe Andersen, med lille Magnus på armen.



Telemarkskuene er noen flotte dyr. De er glade for å komme på ferie på Nordgardsetra. Den ene kua har med seg en liten kalv. Seterjente Dagny til venstre, og sjefsseterjente Helene til høyre.