Utlandet har oppdaget Norges hemmelige turistveier

Et kart over Norges ukjente turistveier markedsføres nå i Nederland. Det kan bidra til å spre turistene til mindre besøkte deler av landet, tror Kristin Krohn Devold.

Norge har 18 veier med status som nasjonale turistveier. Men mange andre strekninger er også verdt en omvei. Derfor har KNA, Kongelig Norsk Automobilklub, laget et kart over de hemmelige turistveiene.

– Kartet samler de kjente og mindre kjente veiene i de naturskjønne områdene. Her finner man alternative ruter til riksveiene. De hemmelige turistveiene tar for seg både enkeltstrekninger og områder med veier som har noe ekstra å by på, sier generalsekretær Børre Skiaker i KNA.

Nå har utenlandske bilorganisasjoner sett kartet og vist sin interesse. I år får nederlendere tilgang til kartet over de hemmelige turistveiene gjennom turist- og bilistorganisasjonen ANWB.

– Det er veldig hyggelig at vi i år kan presentere kartet i en nederlandsk versjon. Ved å gjøre Norske turistveier mer tilgjengelig for utlendinger, tror vi de får en flottere opplevelse, tar flere bilder og markedsfører Norge. Det kan bidra til at flere turister legger bilferien til Norge, sier Skiaker.

Sprer turistene

Flotte veistrekninger er viktige for norsk reiseliv fordi det gir store ringvirkninger for de aktørene som befinner seg langs veiene.

– Vi har enormt stor plass i Norge og et veldig attraktivt produkt. Da gjelder det å markedsføre og spre trafikken til flere flotte, men kanskje mindre kjente steder i Norge. De hemmelige turistveiene kan bidra til nettopp det, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Mange reiselivsbedrifter har opplevd en eksplosjon av turister som følge av satsingen på nasjonale turistveger. Men det er fortsatt mye ledig kapasitet på norske overnattingssteder, spesielt de som ligger utenfor de mest besøkte områdene.

– Ukjente turistveier, steder og turmål vil slå an fordi turister gjerne vil oppleve noe unikt og urørt. Flere og flere turister oppsøker mindre kjente steder for å unngå å havne i turiststrømmen. Bilen er et naturlig transportmiddel til opplevelser man ikke kommer seg til på andre måter, sier Krohn Devold.

Interessen for camping i Norge øker voldsomt. I 2017 var det nær 10 prosent økning i antall bobilovernattinger på norske campingplasser.

– Det er særlig turister fra Sverige, Nederland og Tyskland som reiser i Norge med bil eller bobil. I tillegg er det veldig mange nordmenn som velger bilen når de skal feriere i eget land, sier Krohn Devold.

Mye å velge i

Både Krohn Devold og Skiaker trekker frem veistrekningen fra Hellesylt via Norangsdalen til Leknes på Sunnmøre som en av flere personlige favoritter.

– Strekningen fra Grotli via Geiranger og ned Trollstigen bør oppleves. Og veien gjennom Lofoten, Vesterålen, Andøya, Senja og til Tromsø er i toppklasse. Det er nesten umulig å velge ut én enkeltstrekning, sier Skiaker.

KNA har valgt å publisere veikartet som et tradisjonelt kart på papir. De mener det gir bedre oversikt, samtidig som det er lettere å planlegge turer ved hjelp av papirkart.

– Kartet kommer i nye og oppdaterte utgaver så lenge vi finner nye hemmelige veier. Det er fortsatt mange å velge blant. Som bilklubb ønsker vi å bidra til at så mange som mulig får tilgang til disse skattene, sier Børre Skiaker i KNA.