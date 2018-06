Nå kan seien smykke seg med miljømerket fra MSC i fem nye år – merket som garanterer at produktet kommer fra et bærekraftig fiske.

Flere og flere land forlanger at fisken de kjøper er miljømerket, derfor er det både viktig og bra at seien nå er MSC-godkjent for fem nye år.

Her kan du laste ned den nye godkjenningen (fra den 16/6), sammen med de andre av våre arter som kan smykke seg med ulike miljømerker: www.rafisklaget.no/…/page/portal/NR/Tjenester/RessursogMiljo