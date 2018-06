Larvik har fått egen seter!

Etter at Lardal ble en del av Larvik kommune, har bykommunen Larvik fått ei seter i full drift innafor sine grenser. Det er det ikke alle byer som har!

Nordgardsetra ligger ca to km nord for Vindfjelltunet, ved indre vei mellom Skien og Oslo. Det er bilveihelt fram. Setra er i full drift, med kuer, kalver, hester, griser, sauer og høner. Ferieopplegg for barn er det også. Sist søndag var det høytidelig åpning, ved ordfører Høiseth.

Førstkommende søndag arrangeres skogdag for barn på setra. Da blir det natursti, fuglekassesnekring, spikring i stubbe, insektshotell, kjøring med hest og vogn og demonstrasjon av sikringsradio. Det blir også tur til bjønnestilla ved Hestetjønn, hvor det ble skutt bjørn for ca100 år siden. Sist, men ikke minst, blir det åpning av den nye Tussestien, anlagt med bistand fra Høytoglavt.

Selvfølgelig blir det vafler og rømmegrøt å få kjøpt på en slik dag.

Nordgardsetra er for øvrig åpen for besøk alle dager hele uka i hele sommer.

