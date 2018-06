Husk fiskestanga på fottur…..

Tusenvis av fotturister vandrer i den norske fjellheimen hver sommer. De færreste er klar over at de passerer flotte fiskevann, ifølge Inatur.

– I alle nasjonalparkene er det fantastiske fiskevann fulle av fisk. Har du en fiskestang for hånden og agn, er det bare å trekke opp fersk fisk til lunsj eller middag, sier Torbjørn Kvien Madsen i iNatur.

De fleste vannene inneholder ørret, men noen steder kan du også fange røye, harr, gjedde og abbor.

– Lite kan måle seg med å spise nyfanget fisk rett fra bålet, sier Madsen.

Skal du vandre i Jotunheimen, Femundsmarka eller Børgefjell nasjonalpark bør stanga være med. Her er det gode muligheter for fiske.

– Det egner seg godt å fiske med dupp, mark og en liten krok, eller å fiske med sluk på fjellet, sier han.

Før du pakker fiskeutstyret og legger ut på tur, må du kjøpe fiskekort for området du skal ferdes i.

– Et tips kan være å ta direkte kontakt med de lokale fjelloppsynene. Da får du både informasjon om hvor det er best fiske, og hvilke regler som gjelder for de vannene du vil passere på turen, sier Madsen.

Fett fiske

I noen fiskevann settes det hvert år ut ørret for at bestanden skal holde seg. Andre vann har fiskebestand som formerer seg fra år til år.

– Det er viktig å vise fiskevett når man fisker i fjellvannene. Det er ulike regler for hvor mye fisk man har lov til å trekke opp. Noen steder er det kun lov å fiske med stang. I andre, gjerne litt større vann, kan det også være tillatt å sette garn, sier Madsen.

Folk oppfordres til å fiske i de fleste fjellvannene.

– Fiskes det på en god måte er det bra for bestanden. I vann hvor det har vært for lite fiske kjemper for mange fisk om maten, sier han.

Her følger noen eksempler på områder der fiskestanga bør være med:

Jotunheimen nasjonalpark: Mange gode fiskevann som forvaltes av Lom fjellstyre, Vågå fjellstyre og Luster Austre fjellstyre. Mange fotturister går Besseggen hvert år, og Memurubu ved Gjende ligger nær mange gode ørretvann.

Sjekk eksempler her: http://turtips.inatur.no/portfolio/fisk-pa-memurutunga/

Femundsmarka nasjonalpark: Femundsmarka byr på storvokst ørret og mange vann med flott fisk. Her er flere større og mindre vann og vassdrag og sjansen er stor for å finne din egen lille perle.

Mer informasjon om fiske og fiskekort her: https://www.inatur.no/fiske/5111787ae4b01fe6cf1f73e8/fiskekort-for-femundsmarka-nasjonalpark

Børgefjell nasjonalpark: Flott nasjonalpark med muligheter for å få stor fet ørret i stekepanna.

Mer informasjon om fiske og fiskekort: https://www.inatur.no/fiske/50e427c7e4b069b8c66af1ee/borgefjellkortet

Gausdal Vestfjell/Langsua nasjonalpark: Mange vandrer DNT-ruter gjennom Langsua nasjonalpark. Her er det flott muligheter for å få fisk på veien.

Noen eksempler på gode fiskevann finner du her: http://turtips.inatur.no/portfolio/gausdal-vestfjell-langsua-nasjonalpark/

For mer informasjon om fiske og kjøp av fiskekort, sjekk iNaturs nettsider: https://www.inatur.no/