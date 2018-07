Flere velger teltferie …..

Salget av campingtelt går til himmels i sommervarmen. Nordmenns interesse for å overnatte i naturen er høyere enn noensinne.

I sommer ser det ut til at flere enn vanlig velger kortreist friluftsliv som ferieform.

– Salget av telt ligger 37 prosent høyere enn på tilsvarende tid i fjor. Stadig flere spør etter campingutstyr i varehusene, og det gir utslag på salget i disse sommermånedene, sier daglig leder Egil Iversen i Biltema.

Den varme sommeren i store deler av landet kan forklare mye av årets telt-bonanza. Samtidig har friluftsorganisasjonene i flere år merket en økende oppslutning om friluftslivet.

– Medlemstallene øker i flere av våre organisasjoner. Vi ser også at mange friluftslivsområder blir stadig bedre brukt. Interessen for å overnatte i naturen har sannsynligvis ikke vært større enn siden den gang vi alle bodde i huler og laget mat ute, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv, en fellesorganisasjon for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner.

Årsaken til nordmenns nye friluftsvaner er mer sammensatt enn bare fint vær, tror han.

– Det er en økende bevissthet om folkehelse og betydningen av å være ute i friluft for å holde seg frisk. Det enkle friluftslivet er for mange også en motreaksjon på andre treningstrender og høyt materielt forbruk, sier Heimdal.

Instagram bidrar

Den tekniske utviklingen har også betydd mye. Høy kvalitet på mobilkameraer og rimeligere mobilt bredbånd gjør at mange flere publiserer bilder av seg selv i naturomgivelser i sosiale medier.

– Instagram og Facebook har i vesentlig grad bidratt til økt oppmerksomhet om friluftsliv i Norge, sier Heimdal.

Samtidig kan friheten fra teknologi og sosiale medier være én årsak til at mange foretrekker skogen foran by- eller sydenferie.

– Mange foreldre føler de får bedre kontakt med barna når de er uten nettbrett og mobiltelefon. Sannsynligvis får barna også flere varige minner fra teltturen uten mobildekning enn fra hotellferien på Mallorca, sier Egil Iversen.

En fordel er at du sjelden trenger å reise langt for å finne en flott campingperle.

– En kortreist telttur er ofte mye rimeligere enn en chartertur. Samtidig får man kjent på roen i naturen. En campingtur kan være minst like avslappende som en sydenferie, sier Iversen.

Dropp bålet, og rydd opp

I sommer har det vært ekstremt tørt i store deler av landet, og skogbrannfaren er stor. I perioden 15. april til 15. september er det uansett forbudt å tenne opp bål eller grill i nærheten av skog og utmark i Norge, unntatt ved offentlige godkjente bålplasser, eller hvis det åpenbart ikke er fare for brann. Husk, en liten gnist kan skape en stor brann.

– Unngå forsøpling av naturen ved at du alltid rydder opp etter deg. Ikke la det ligge igjen rester på leirplassen. De kan skade miljø og dyreliv, sier Iversen.

Dette trenger du

Ikke alle er like erfarne friluftsfolk. Biltema må svare på mange spørsmål fra kunder som skal på telttur for første gang.

– De vanligste spørsmålene er hvilke soveposer som passer til hvilke temperaturer, om teltene er vanntette og om de er enkle å sette opp og om utstyr til matlaging, sier Iversen.

Det lureste er å sette opp en liste over utstyr du trenger, så du ikke glemmer noe. Her er et forslag til liste.

Pakkeliste for teltturen:

Telt

sovepose

liggeunderlag

kniv

kart og kompass

fyrstikker (men vær varsom med ild)

hodelykt/lommelykt

gassbrenner og stormkjøkken

mat og drikke

kopp, tallerken og bestikk

gode klær og tursko

toalettpapir og toalettsaker

Kjekt å ha:

myggolje og myggnetting

fiskestang

solbriller

campingstol

kjølebag