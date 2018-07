Dette er den tryggeste måten å pakke bilen

Senk skuldrene, sov rikelig og pakk riktig. Da blir sommerens biltur både hyggeligere og tryggere.

Folk sminker seg, spiser middag eller skriver tekstmeldinger bak rattet, for å nevne noe. Bileksperten har sett litt av hvert bak rattet.

– Det er livsfarlig, du er jo ikke alene på veien! Det ble meldt om 926 personskader i bilulykker i fjor sommer. Du har et stort ansvaret når du setter deg bak rattet, sier Roger Ytre-Hauge, fagsjef på motor i Frende Forsikring.

I fjor ble det registrert mer enn 87 000 skader med personbil her til lands, og det bare i løpet av sommermånedene juni, juli og august. Totalt kom erstatningssummene på over 1,6 milliarder kroner. Dette viser tall fra Finans Norge.

Pakk trygt

– En trygg reise starter før du har kjørt en meter, ved å sikre bagasjen skikkelig. Mange kjører med løse, tunge gjenstander i bilen, sier Ytre-Hauge.

Frendes bilmann forteller at tunge, store ting må pakkes nederst og inn mot seteryggen.

– Løs last må sikres. Hvis du bråbremser i 50 km/t vil en 20 kilos sekk komme flygende gjennom luften med en kraft på 1,25 tonn. Tenk om den treffer deg eller noen andre i bilen, sier fagsjefen.

Han anbefaler også bruk av bagasjenetting hvis du har det tilgjengelig. Om du ikke har det, pakk aldri over seteryggen.

Avsjekk før avreise

Katrine Grotle, fagressurs på skadeoppgjør hos Frende Forsikring, er tidligere yrkessjåfør. Hun har sine faste sjekkrutiner før hun legger ut på langtur med bilen.

– Sjekk lufttrykket i dekkene, og reservedekket. Jo tyngre bilen er, jo mer luft trengs. Sjekk at alle lysene virker som de skal foran og bak, både nær- og fjernlys. Lysene må også være riktig innstilt. Det kan du sjekke på verksted, bensinstasjoner eller hos NAF, sier Grotle.

Videre må du tenke på at en feriepakket bil eller en bil med campingvogn kan bli baktung.

– Hvis bilen din ikke stiller inn kjørelysene automatisk, bør de justeres. Det er plagsomt og forstyrrende for føreren i bilen foran deg, eller motgående trafikk, å få lyset midt i ansiktet, sier hun.

Olje, bremse-, og vindusspylervæske er også lurt å sjekke før du kjører.

Slik holder du deg våken bak rattet

Det viktigste for trygg kjøring er en opplagt fører. Er du veldig trøtt bør du ikke reise før du har fått en god natts søvn. Hvis du skal kjøre om kvelden kan det også være lurt å ta seg en blund på ettermiddagen. Aktiv bruk av aircondition i sommervarmen kan hjelpe på trøttheten.

– En erfaren sjåfør kan holde i 3-4 timer bak rattet uten problemer. Men hvis du bare er vant til kortere turer på dagtid er det utfordrende å kjøre mer enn et par timer i slengen. Derfor er det viktig at du tar pauser ofte, før du merker at du er helt på felgen, sier Katrine Grotle.

Det er lurt å stoppe opp for å strekke på beina regelmessig. Da får du frisk luft og du får blomomløpet i sving.

– På en monoton biltur er det lett for å glemme å drikke – en dehydrert sjåfør er ingen god sjåfør. Husk at du bruker hodet masse når du kjører. Du gjør vurderinger hele tiden. Ha derfor alltid en flaske vann tilgjengelig, sier Grotle, som har kjørt mye nattestid.

Bil + mobil = livsfare

Mobil og bil har ingenting med hverandre å gjøre. Du kan kun bruke mobilen når bilen er i bevegelse hvis du har håndfriutstyr og mobilen er fastmontert.

– Men vi anbefaler uansett ikke at du snakker og kjører samtidig, spesielt ikke når trafikken er stor, sier Roger Ytre-Hauge i Frende.

– Og selvsagt skal du aldri skrive eller lese meldinger mens du kjører. Enten får du legge bort nysgjerrigheten og kjøre videre, eller så må du kjøre inn til siden og stoppe helt opp.

Se opp for dyr i veikanten

På lyse norske sommerkvelder er solen med deg lenge. Og du er ikke nødvendigvis alene, selv om veibanen er tom foran deg.

– Hvis du har solen i ansiktet må du senke farten, og ikke undervurder verdien av solskjerm og gode solbriller. Du kan når som helst treffe på dyr i veibanen. Mange liker seg på den oppvarmede asfalten delvis inne i veibanen, eller rett ute i grøftekanten, sier Katrine Grotle.

Av samme årsak kan det være lurt å bruke langlys oftere enn du er vant til i sommer, selv i skumringen. I områder med mye hjort eller elg kan langlysene hjelpe deg å oppdage dyrene tidligere.

Nyttig å ha når du kjører