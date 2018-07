Du kan bryte loven når du deler feriebilder ……

Du kan ikke legge ut feriebildene du har tatt uten videre, uansett hvor fine du synes de er. – Veldig mange av folks feriebilder er faktisk lovbrudd.

Det sier produktsjef i Frende Forsikring, Einar Brekken.

– Selv om du mener det aldri så godt er det faktisk ulovlig å legge ut bilder av eller personlige opplysninger om andre uten deres samtykke, sier han.

Hvilke lover bryter du?

– Ved å dele bilder og personlige opplysninger kan du bryte straffe-, personopplysnings- og åndsverksloven, sier Rikard af Sandeberg, produkt- og markedsdirektør for Norden hos Frendes samarbeidspartner Affinion.

Bildene trenger ikke være fyllebilder eller nakenbilder.

– Hvis noen som er avbildet vil at du skal fjerne det, uansett grunn, må du gjøre det. Det holder ikke å si at bildet er ditt eller at du mener det er fint, sier Einar Brekken.

– Dette gjelder uavhengig av om bildene publiseres på en nettside, blogg eller på sosiale medier, sier Richard af Sandeberg. Det gjelder også om bildene deles i åpne og lukkede Facebook-grupper eller direktestreaming av video, selv om ingenting lagres.

– Husk også at hvis du har fått samtykke til å publisere noe kan dette trekkes tilbake. Da må du fjerne materialet, sier Rikard af Sandeberg.

Du er forbilde for barna dine

Det er viktig å ha et bevisst forhold til deling av bilder ovenfor barn.

– Hvis barna er vant til å bli spurt før du legger ut bilder av dem lærer de å respektere andres meninger og spørre sine egne venner før de legger ut bilder av dem på nettet. Det beste forbildet barnet ditt har er deg, sier Brekken i Frende Forsikring.

Tall fra Medietilsynet viser at mer enn halvparten (58% av jenter og 50% av gutter) av norske 16-åringer har angret seg på innhold de har lagt ut på nettet.

– Da er det verdt å lære barna gode delingsrutiner, så de ikke angrer i etterkant, sier Einar Brekken.

Pass opp for ID-tyven

Uvettig deling av private bilder og personlig informasjon kan også være en gullgruve for ID-tyver med uærlige hensikter. De siste to årene har over 170 000 nordmenn over 18 år blitt utsatt for ID-tyveri. Det viser tall fra NorSIS.

– Du bør alltid ha et bevisst forhold til hva du deler og hvem som kan se bildene dine. Bildene kan bli brukt imot deg, sier af Sandeberg fra Affinion.

De kan fortelle tyver at huset ditt står tomt. Personlige opplysninger kan brukes av ID-tyver til å misbruke identiteten din. Og bilder du sender av deg selv kan bli spredt på nett. For å nevne noe.

– Mange tenker ikke over faren det er å ha åpen profil på sosiale medier. Når kontoen din er åpen kan hvem som helst få tak i bildene og misbruke dem, sier Einar Brekken.

Sjekk om du har dekning for nettmisbruk

Hvis bilder eller informasjon først er spredt er det vanskelig å stoppe. Da bør du sjekke om forsikringen din kan hjelpe deg. Noen selskap hjelper deg hvis du er blitt misbrukt på nett.

– Det er en stor og tidkrevende jobb å skulle ta opp kampen mot nettmisbruk selv. Da er det godt å kunne få hjelp av forsikringen til å spore opp og fjerne materialet, sier Einar Brekken i Frende Forsikring. Forsikringsselskapet kan også gi deg gode råd for å unngå nettmisbruk.

Huskeregler om bilder av barn

Andres barn: Samtykke må innhentes av en av foreldrene.

Egne barn:

– Når barnet er fylt 7 år, har det rett til å få si sin mening om saken. – Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. – Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om et bilde kan publiseres. Du finner flere råd om barn, nettvett og personvern på www.barnevakten.no, www.dubestemmer.noog www.datatilsynet.no

Hva er nettmisbruk?

Nettmisbruk kan for eksempel være

Bilder og videoer på avveie

Krenkende kommentarer eller trusler

Personlige opplysninger spredt av andre

Hacking av e-post, mobil eller pc

Falske profiler på sosiale medier

Mobbing eller uthenging av barn på nett

Stjålet informasjon som brukes til utpressing

Har noen lagt ut bilder av deg som du vil ha fjernet?