Egypt tilbake på rutekartet fra Torp.

Endelig kommer eksotiske og spennende Egypt tilbake på Torps rutekart. Amisol reiser setter igjen opp direkterute til Sharm el Sheikh i Egypt fom den 21. desember i år, og vil fly charterturer gjennom hele vinteren til og med 26. april 2019.

«Dette er gledelige nyheter for alle reisende i Torp-regionen. Egypt er en meget spennende destinasjon både for de som vil ha sol og varme, for de historieinteresserte og dykkerinteresserte. For oss er det gledelig å ha variasjon i reisetilbudet også på vinteren så dette var svært gode nyheter for oss på Torp», sier markeds- og kommunikasjonssjef Tine Kleive-Mathisen.

Sharm el Sheikh har i gjennomsnitt 3 soltimer mer per dag enn Kanariøyene i vinterhalvåret, men har myer mer en sol og bading å by på. Amisol tilbyr spennende utflukter til pyramidene i Kairo, til Luxor og Aswan, Moses fjellet og nasjonalparken Ras Mohamed. I området rund Sharm el Sheikh kan du bli med på ørkentur og beduinbesøk, ri på kameler og kjøre firehjulinger i sanden.

«Etter noen års fravær fra Torp, er gleden stor over å få være tilbake igjen. Vi har merket stor pågang fra vår gjester i regionen og det er hyggelig å endelig kunne innfri deres ønsker», avslutter Gunder Moe, Daglig leder i Amisol.

Tidtabell

Avreise fra Torp, fredag kl 18:30 ankomst Sharm el Sheikh kl. 23:59

Avreise fra Sharm el Sheikh fredag kl 11:30 ankomst Torp kl. 17:30

Reiser kan bestilles direkte på www.amisol.no eller via Torp Booking på reise@torp.no.